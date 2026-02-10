Successos
Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango "de forma encapsulada" per evitar filtracions
Assumptes interns no van detectar “cap mala praxis” del treball policial en un cas que segueix en secret
germán gonzálezj. g. Albalat
Els equips de Mossos implicats en la investigació per la mort del fundador i amo de Mango, Isak Andic, mentre feia una excursió amb el seu fill Jonathan el desembre del 2024 van rebre les dades sobre el cas "de forma encapsulada i degudament segmentada" per garantir "la màxima confidencialitat i evitar qualsevol filtració o interferència externa". Així consta en una resposta de la consellera d’Interior, Núria Parlon, a preguntes de la portaveu en la comissió d’Interior i Seguretat Pública d’ERC al Parlament, Laia Cañigueral.
En concret, ERC volia conèixer sobre com s’havien filtrat algunes dades de la investigació, com que els Mossos havien demanat el mòbil al fill de l’empresari, Jonathan Andic. A més, instava a saber si la Comissaria General d’Investigació Interna i Assumptes Disciplinaris dels Mossos havia obert alguna "informació reservada" sobre les filtracions.
En la seva resposta, la consellera d’Interior assegura que "no consta" als Mossos "cap requeriment judicial" per investigar filtracions. A més, afegeix que "en l’àmbit intern tampoc s’ha detectat mala praxi, en conseqüència, no s’ha realitzat cap comunicació en aquest sentit", ni al jutjat ni a la fiscalia.
La consellera també ha remarcat que “atès el caràcter públic de la víctima, i seguint els protocols habituals aplicats en investigacions de característiques similars, des del primer moment la informació relativa a aquest cas es va gestionar, per part dels Mossos, de manera estrictament controlada”.
Per això, la informació sobre aquesta investigació s’ha distribuït “de forma encapsulada i degudament segmentada” entre les diverses unitats dels Mossos per evitar filtracions. A finals d’any, el jutjat de Martorell que porta la investigació per la mort d’Andic va decidir prorrogar el secret de sumari fins d’aquí a uns mesos, perquè els Mossos tinguin temps de lliurar els informes definitius sobre aquesta caiguda mortal de més de 100 metres que va patir l’empresari a Collbató al desembre de 2024.
De moment, la principal hipòtesi de la policia és que Andic va patir una mort accidental. No obstant, fonts judicials apunten que Jonathan podria ser citat a declarar davant el jutjat en les pròximes setmanes per explicar diverses contradiccions que els investigadors han trobat després d’examinar-li el mòbil.
