Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Fòrum Gastronòmic de Gironapisos turístics Gironaimmigracióvaga educaciómercat de la Devesavaga trensCarnavals
instagramlinkedin

Crisi ferroviària

El Govern anuncia que Rodalies recuperarà la circulació sense talls la setmana que ve

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, pronostica l’«obertura total» de la xarxa, tot i que amb limitació de velocitat en 70 punts, i garanteix que, per ara, es mantindran els serveis alternatius per carretera per assegurar la mobilitat

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, en roda de premsa.

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, en roda de premsa. / ACN

Sara González

Barcelona

«Reobertura total del sistema en el seu conjunt entre aquesta setmana i la vinent». Aquest és l’anunci que, de nou, ha fet el Govern amb la mirada posada a remuntar la crisi de Rodalies. Si es compleix el pronòstic, suposarà que els trens circularan sense talls de línia —en aquests moments encara n’hi ha set— com abans de l’accident de Gelida durant la pròxima setmana, tot i que amb limitacions de velocitat en fins a 70 punts. Això sí, l’executiu també ha volgut deixar clar que, de moment, es mantindran els plans alternatius amb autobusos per «assegurar la mobilitat».

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents