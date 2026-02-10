Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els Mossos enxampen un motorista circulant a 192 km/h en una via de 90 km/h

El conductor, de 57 anys, ha estat denunciat penalment

Imatge del control de velocitat que va caçar el motorista circulant a 192 km/h.

Redacció

Súria

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment, el passat 7 de febrer, un home de 57 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària. Els fets van succeir pels volts de les 12 del migdia durant un control de velocitat que s'havia muntat a la carretera C-55, a l’altura del terme municipal de Súria, al Bages.

Els mossos van detectar una motocicleta que circulava a 192 km/h, quan la velocitat màxima permesa de la via és de 90 km/h. Els agents van aturar el conductor i el van denunciar com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària per conduir un vehicle a motor amb una velocitat penalment punible.

