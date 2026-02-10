Els Mossos enxampen un motorista circulant a 192 km/h en una via de 90 km/h
El conductor, de 57 anys, ha estat denunciat penalment
Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment, el passat 7 de febrer, un home de 57 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària. Els fets van succeir pels volts de les 12 del migdia durant un control de velocitat que s'havia muntat a la carretera C-55, a l’altura del terme municipal de Súria, al Bages.
Els mossos van detectar una motocicleta que circulava a 192 km/h, quan la velocitat màxima permesa de la via és de 90 km/h. Els agents van aturar el conductor i el van denunciar com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària per conduir un vehicle a motor amb una velocitat penalment punible.
- El primer habitatge cooperatiu sènior de Catalunya: «La filosofia és tenir la residència a casa i que no ens cuidin els fills»
- «Sortir a ‘El Foraster’ va servir per trencar prejudicis; ara la gent s’hi acosta»
- Com afectarà la vaga d'educació d'aquest dimecres?
- Girona farà una prova pilot per traslladar el mercat de la Devesa al vial asfaltat els dimarts
- Els tallers mecànics gironins alerten que prop del 30% dels cotxes no porten la ITV al dia i que el parc està 'envellit
- Una llúdriga es deixa veure al centre de Girona
- La 'bona casualitat' de tenir la tornada de Sevilla dilluns
- Emeten una altra ordre de desnonament a en Sisplau