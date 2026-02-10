Estratègia del dirigent republicà
Rufián es queda sol en la seva iniciativa per reunificar les esquerres
El cop de porta de les principals formacions progressistes converteix el pla del líder d’ERC al Congrés en un projecte personal
Ana Cabanillas
Gabriel Rufián ha pegat un cop al tauler de l’esquerra per aconseguir una candidatura comuna de les forces progressistes més enllà del PSOE en les pròximes generals. El moviment, que començarà amb una reunió amb el diputat de Més Madrid Emilio Delgado el 18 de febrer, ha sigut acollit amb escàs entusiasme per part de les formacions que s’haurien d’implicar en el procés.
La resposta ha variat des de les portades de l’esquerra sobiranista d’EH Bildu, BNG i ERC, fins al rebuig de IU, els dubtes de Podem o les cauteles de Sumar i Més Madrid. Una sèrie de reaccions que perfilen la iniciativa com un projecte més personal que orgànic.El rebuig més contundent a la proposta de Rufián és el del seu propi partit. La secretària general d’ERC, Elisenda Alamany, ahir va tornar a descartar que la formació se sumi a un front d’aquestes característiques. "ERC es presentarà amb les sigles d’ERC". El partit d’Oriol Junqueras considera que s’ha aconseguit recuperar-se de la crisi interna de l’any passat i que ara és moment de presentar-se als comicis amb un projecte propi i "arrelat" a Catalunya. Els republicans mantenen la confiança en el seu diputat, que també és el portaveu i líder al Congrés, i fins i tot es plantegen que torni a ser el pròxim candidat a les eleccions, informa Quim Bertomeu.
Més Madrid es desmarca
A Més Madrid han desvinculat la iniciativa de la seva organització i ho limiten a una reunió "individual" del seu diputat Emilio Delgado. "Tant el senyor Rufián com el senyor Emilio Delgado han decidit fer un acte per parlar de l’esquerra", va destacar la líder de Més Madrid, Mónica García. La ministra va puntualitzar que l’acte és "al marge de les organitzacions polítiques", tot i que es va mostrar partidària d’"obrir els braços a totes les portes progressistes".
Sí que va voler reivindicar l’aliança que estan a punt d’anunciar els partits de Sumar en el Govern: Més Madrid, IU, els Comuns i Moviment Sumar. "Aviat anunciarem una aliança d’esquerres que donarà resposta a moltes de les preguntes que s’estan plantejant", va advertir García.
EH Bildu va ser un dels primers a rebutjar la proposta de Rufián. El líder del partit abertzale, Arnaldo Otegi, va considerar que "no és factible" i va reiterar la seva aposta per una papereta d’unitat entre formacions basques, en una crida al PNB. "De vegades sembla que els objectius individuals es posen per sobre dels col·lectius", va criticar Otegi. "Mai hem parlat amb ERC, ni amb Gabriel Rufián, ni al Congrés, ni en les relacions oficials que tenim, i ja tenim establerta la nostra posició davant d’unes eleccions generals", va remarcar.
El Bloc Nacionalista Gallec també rebutja participar en el procés. La líder del partit, Ana Pontón, va mostrar el seu respecte envers la iniciativa tot i que va avançar que el BNG "es mou en altres claus".
Un dels primers partits a rebutjar la proposta va ser Esquerra Unida. El seu coordinador federal, Antonio Maíllo, va criticar els "protagonismes personals"
Podem va evitar valorar l’anunci fet per Rufián, al·legant que desconeix els termes de la trobada, però va qüestionar la seva representativitat. El secretari d’Organització i portaveu de la formació morada, Pablo Fernández, va defensar que es limitava a una "xarla" i va dubtar fins i tot de si la cita "compta amb l’aval d’ERC i de Més Madrid". Podem ha sigut una de les formacions més reticents a tornar a unir forces amb altres organitzacions com Moviment Sumar, arribant a exigir el seu veto com a condició per formar pactes electorals amb Izquierda Unida.
Moviment Sumar va ser un dels partits menys bel·ligerants cap a la proposta de Rufián, tot i que va prioritzar la seva aposta per rellançar la seva coalició a les pròximes generals. La seva coordinadora, Lara Hernández, va donar la "benvinguda" a tots els moviments encaminats a unificar l’espai a l’esquerra del PSOE, però va defensar que la seva "aposta" passa per l’aliança entre els quatre partits de Sumar en el Govern, que va avançar EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial de Diari de Girona.
