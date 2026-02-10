Unió de Pagesos critica els governs català i espanyol pel "gran mal" que s'ha fet a l'IRTA per l'origen de la PPA
El sindicat es mostra "sorprès" per l'informe del Ministeri i demana que s'aclareixi d'on ha vingut
Unió de Pagesos (UP) carrega contra els governs català i espanyol pel "gran mal" que considera que s'ha fet "al món científic català", amb relació a l'origen de la Pesta Porcina Africana (PPA). El sindicat es mostra "sorprès" per l'informe del Ministeri d'Agricultura que allunya l'inici del brot dels laboratoris de l'IRTA-CReSA a Cerdanyola del Vallès i considera que les administracions han actuat "molt malament". En aquest sentit, la coordinadora nacional d'UP, Raquel Serrat, considera que, tant el Departament com el Ministeri haurien d'haver dit de bon principi que l'origen no era a l'IRTA "si tan clar tenien que no ho era" i així s'hauria "pogut mantenir la reputació d'aquesta institució".
"Ara digueu-me qui voldrà venir a fer un doctorat a l'IRTA. Com a administració han actuat molt malament i el benefici del dubte ens l'han de deixar tenir. El que han d'aclarir és saber realment d'on ha vingut", ha assenyalat Serrat.
L'informe encarregat pel Ministeri d'Agricultura descarta que el brot sortís dels laboratoris catalans i torna a apuntar a la teoria del menjar contaminat. Segons explicita la investigació, els resultats de la caracterització genètica del virus extret dels animals infectats no han permès establir "de manera directa" un origen geogràfic o epidemiològic concret del brot, però sí han permès definir "una firma genòmica diferencial" i descartar la relació amb focus prèviament documentats.
Les proves que es van fer entorn de l'IRTA mostren que no hi ha coincidència genètica entre el virus detectat als senglars contaminats i els que s'utilitzen al laboratori.
En canvi, l'estudi veu més "coherent" que la introducció del virus fos "a llarga distància" per activitats humanes, "particularment a través de productes carnis o restes de menjar contaminat". L'informe assegura que aquesta via d'introducció constitueix el "mecanisme més comú de dispersió" de la PPA a grans distàncies.
