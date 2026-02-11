Convenció a Ripoll
Aliança Catalana es presentarà amb la pròpia marca a les municipals
Treballa en un programa electoral marc centrat en el català i en el padró
Gisela Boada
Aliança Catalana ha activat ja la maquinària interna per arribar amb una estructura sòlida a la campanya de les eleccions municipals del 2027. La formació d’extrema dreta va celebrar el cap de setmana passat a Ripoll la seva primera convenció municipalista, una trobada que va servir per fixar les grans línies organitzatives i estratègiques del partit a escala territorial, amb un missatge clar: créixer, però fer-ho "amb prudència" i sense diluir les sigles, a fi d’aprofitar l’hiperlideratge de Sílvia Orriols.
Una de les decisions ratificades en la convenció és que Aliança Catalana es presentarà a les municipals sempre sota la seva pròpia marca, cosa que descarta de ple l’ús de "marques blanques" o possibles aliances preelectorals amb altres partits. "No presentarem marques blanques que amaguin les nostres sigles, no tenim por", expliquen a El Periódico, del mateix grup editorial de Diari de Girona, fonts de la formació. L’aposta, no obstant, no passa per presentar candidatures de manera massiva. Al contrari. El criteri acordat és prioritzar aquells municipis on la cúpula consideri que hi ha prou múscul per aconseguir obtenir representació. "No competirem amb altres partits a l’hora de presentar moltes llistes. Volem presentar llistes solvents", asseguren.
La capital del Ripollès, governada per Orriols, és per a la formació el principal mirall on mirar-se de cara al cicle electoral municipal, on continua ostentant la vara de comandament després que l’oposició hagi fracassat a l’hora de posar-se d’acord per desbancar-la. Fins a tres intents van resultar fallits, l’últim quan Junts es va despenjar de la negociació per impulsar una moció de censura al·legant que implicava el risc que la líder d’Aliança Catalana "augmentés el victimisme i la confrontació social".
Eixos ideològics
Per estendre el model de Ripoll, que segons el seu parer és un "èxit", Aliança Catalana treballa ja en l’elaboració d’un programa electoral marc que servirà de paraigua comú per a totes les candidatures locals. Aquest programa encara no està tancat, però en la convenció sí que van avançar algunes de les línies que la formació vol situar en el centre del debat municipal.
Junt amb el seu discurs antiimmigració i obertament islamòfob, Aliança Catalana pretén fomentar que s’incompleixi la llei del padró, vetant l’accés de les persones en situació irregular a serveis bàsics com l’atenció sanitària, social o educativa, com ja ha fet a Ripoll. Més enllà de la immigració, Aliança Catalana es posicionarà sobre altres àmbits, com la defensa de l’ús "imprescindible" del català en les administracions públiques –per a la qual cosa els municipis no tenen competències–.
Subscriu-te per seguir llegint
- Olga Tubau: 'Fa dos anys que prenc antidepressius: aquestes coses s'han d'explicar
- Carta d'una lectora: 'Tinc 64 anys, camino amb crosses i soc un objectiu fàcil per a ells
- El comitè d'empresa del CTS condemna les destrosses de 14 ambulàncies a Girona i alerta de nòmines pendents
- Girona farà una prova pilot per traslladar el mercat de la Devesa al vial asfaltat els dimarts
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango 'de forma encapsulada' per evitar filtracions
- Tanca l''outlet' del carrer Barcelona de Girona
- Nani Marquina: 'Té un punt infantil descalçar-se i rebolcar-se en una catifa
- La propietat dels cinemes Arinco de Palamós proposa cedir la sala gran a l'Ajuntament