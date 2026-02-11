METEOROLOGIA
Les comarques gironines se situen en el màxim nivell d’alerta per vent aquest dijous
Tota la província estarà en alerta per ratxes de vent molt intenses
El Servei Meteorològic de Catalunya situa bona part de Catalunya en alerta màxima per vent aquest dijous. En concret, ha emès un avís de perill vermell sis de sis en una vintena de comarques. L’avís és entre les 7 del matí d’aquest dimecres i la 1 de la matinada de divendres, però la franja de màxim perill se situa entre la mitjanit i el migdia de dijous. Es poden registrar ratxes que superin els 30 metres per segon. Les comarques gironines que en algun moment estan en màxima alerta són la Selva, la Garrotxa, el Ripollès i la Cerdanya. A la resta de Catalunya, les comarques són el Baix Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme, l’Alt Penedès, l’Anoia, Segarra, Bages, Vallès Oriental i Occidental, Osona, Berguedà, Lluçanès, Moianès, Pallars Sobirà i Alta Ribagorça.
La directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, ha demanat màxima precaució per un episodi de vent força generalitzat que s’intensificarà dijous. El Meteocat està atent a les pròximes actualitzacions dels models meteorològics per definir la situació de dissabte, que també pot ser complicada.
