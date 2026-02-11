Tinc dret a un permís retribuït si no puc arribar a la feina per les ventades?
Catalunya ha anul·lat aquest dijous l'activitat educativa, universitària i esportiva per l'alerta màxima de vent
La Generalitat de Catalunya ha recordat aquest dimecres que els treballadors tenen dret a un permís retribuït si no poden arribar al lloc de feina a causa de l'alerta per risc de vent. El Govern demana evitar els desplaçaments i prioritzar el teletreball davant d’un fenomen meteorològic catalogat com a "risc extrem”. De la mateixa manera, l’Executiu ha suspès activitats educatives i assistencials aquest dijous a tot Catalunya. Des del Departament de Treball han recomanat facilitar el teletreball sempre que sigui possible mentre duri l’episodi. L’article 37.3 g de l'Estatut del Treballador permet un permís de fins a quatre dies anuals per "fenòmens meteorològics adversos".
Protecció Civil té previst enviar una ES-Alert a tota la població indicant les limitacions que hi haurà en vigor entre mitjanit i les 20 hores.
En les últimes setmanes, l’Executiu ha recomanat fer teletreball per les incidències generalitzades a Rodalies, fet que va provocar un xoc amb les patronals. En aquest cas, el Govern va assegurar que els empleats havien de demanar un justificant a Renfe i presentar-lo a l’empresa, que no els podia obligar a recuperar hores.
En el context de la crisi ferroviària, Pimec havia insistit que “les hores no treballades hauran de ser objecte de recuperació o reorganització mitjançant l’acord entre empresa i treballadors”. Per la seva banda, Foment del Treball també va assegurar que el permís retribuït de quatre dies que es va establir per la DANA “no era aplicable” en aquell cas.
- Olga Tubau: 'Fa dos anys que prenc antidepressius: aquestes coses s'han d'explicar
- Carta d'una lectora: 'Tinc 64 anys, camino amb crosses i soc un objectiu fàcil per a ells
- Condemnat un sotsinspector dels Mossos de Blanes per posar benzina a cotxes particulars amb targetes de la policia
- Suspenen classes i activitats esportives aquest dijous per l'alerta de vent
- Sabies que el volcà Montsacopa d’Olot és un dels pocs volcans amb el cràter visitable?
- El comitè d'empresa del CTS condemna les destrosses de 14 ambulàncies a Girona i alerta de nòmines pendents
- Míchel fa saltar les alarmes al Girona: 'Estic aprenent anglès per si sorgeix la Premier
- Girona farà una prova pilot per traslladar el mercat de la Devesa al vial asfaltat els dimarts