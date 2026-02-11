Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
vaga educacióalerta ventMíchel SánchezAuditori de GironaPedro SánchezCarnavals
instagramlinkedin

Tinc dret a un permís retribuït si no puc arribar a la feina per les ventades?

Catalunya ha anul·lat aquest dijous l'activitat educativa, universitària i esportiva per l'alerta màxima de vent

Trencadissa de finestres i vidres per l'impacte d'una teulada d'un pavelló que ha volat pel fort vent.

Trencadissa de finestres i vidres per l'impacte d'una teulada d'un pavelló que ha volat pel fort vent. / ACN

ACN

ACN

Girona

La Generalitat de Catalunya ha recordat aquest dimecres que els treballadors tenen dret a un permís retribuït si no poden arribar al lloc de feina a causa de l'alerta per risc de vent. El Govern demana evitar els desplaçaments i prioritzar el teletreball davant d’un fenomen meteorològic catalogat com a "risc extrem”. De la mateixa manera, l’Executiu ha suspès activitats educatives i assistencials aquest dijous a tot Catalunya. Des del Departament de Treball han recomanat facilitar el teletreball sempre que sigui possible mentre duri l’episodi. L’article 37.3 g de l'Estatut del Treballador permet un permís de fins a quatre dies anuals per "fenòmens meteorològics adversos".

Protecció Civil té previst enviar una ES-Alert a tota la població indicant les limitacions que hi haurà en vigor entre mitjanit i les 20 hores.

En les últimes setmanes, l’Executiu ha recomanat fer teletreball per les incidències generalitzades a Rodalies, fet que va provocar un xoc amb les patronals. En aquest cas, el Govern va assegurar que els empleats havien de demanar un justificant a Renfe i presentar-lo a l’empresa, que no els podia obligar a recuperar hores.

Notícies relacionades

En el context de la crisi ferroviària, Pimec havia insistit que “les hores no treballades hauran de ser objecte de recuperació o reorganització mitjançant l’acord entre empresa i treballadors”. Per la seva banda, Foment del Treball també va assegurar que el permís retribuït de quatre dies que es va establir per la DANA “no era aplicable” en aquell cas. 

TEMES

  1. Olga Tubau: 'Fa dos anys que prenc antidepressius: aquestes coses s'han d'explicar
  2. Carta d'una lectora: 'Tinc 64 anys, camino amb crosses i soc un objectiu fàcil per a ells
  3. Condemnat un sotsinspector dels Mossos de Blanes per posar benzina a cotxes particulars amb targetes de la policia
  4. Suspenen classes i activitats esportives aquest dijous per l'alerta de vent
  5. Sabies que el volcà Montsacopa d’Olot és un dels pocs volcans amb el cràter visitable?
  6. El comitè d'empresa del CTS condemna les destrosses de 14 ambulàncies a Girona i alerta de nòmines pendents
  7. Míchel fa saltar les alarmes al Girona: 'Estic aprenent anglès per si sorgeix la Premier
  8. Girona farà una prova pilot per traslladar el mercat de la Devesa al vial asfaltat els dimarts

Rodalies es mantindrà amb limitació de velocitat però amb marxes blanques de supervisió durant l'alerta per vent

Rodalies es mantindrà amb limitació de velocitat però amb marxes blanques de supervisió durant l'alerta per vent

Cancel·len la jornada Girona Accelera davant l'alerta per vent d'aquest dijous

Cancel·len la jornada Girona Accelera davant l'alerta per vent d'aquest dijous

El Fòrum Gastronòmic clou amb un homenatge als 60 anys de l'Escola d'Hostaleria de Girona

El Fòrum Gastronòmic clou amb un homenatge als 60 anys de l'Escola d'Hostaleria de Girona

Fairouz Fankouch Harchioui, guanyadora del tercer concurs de Tagín

Fairouz Fankouch Harchioui, guanyadora del tercer concurs de Tagín

El Congrés aprova aquest dijous la llei de Junts que endureix les penes per multireincidència en furts i estafes

El Congrés aprova aquest dijous la llei de Junts que endureix les penes per multireincidència en furts i estafes

La figuerenca Carme Rigall, reelegida presidenta de l’Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

La figuerenca Carme Rigall, reelegida presidenta de l’Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

Deco: «Lamine té un avantatge sobre els altres, és molt intel·ligent, ha après molt a la vida»

Deco: «Lamine té un avantatge sobre els altres, és molt intel·ligent, ha après molt a la vida»

"Davant la seva rondinaire ancianitat, joventut llatina"

"Davant la seva rondinaire ancianitat, joventut llatina"
Tracking Pixel Contents