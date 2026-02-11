Rodalies es mantindrà amb limitació de velocitat però amb marxes blanques de supervisió durant l'alerta per vent
Parlon alerta que l'episodi també tindrà influència dissabte i no descarta que calguin canvis a rues de carnaval
Rodalies es manté aquest dijous amb velocitats limitades davant l'alerta pel temporal de vent que s'espera arreu de Catalunya. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que hi haurà marxes blanques de supervisió per certificar la seguretat dels traçats, i ha subratllat que els trens s'interrompran si es detecten alteracions com caiguda d'arbres a les vies o similars. Passa el mateix amb els serveis alternatius per carretera, que es mantenen sota la supervisió del Servei Català de Trànsit i dels Mossos d'Esquadra, i que s'interrompran en cas que la policia detecti anomalies a les carreteres. Atès que s'espera que l'episodi també tingui incidència dissabte, Parlon no ha descartat que calguin canvis a rues de carnaval.
Tal com Rodalies funcionarà amb limitacions, Ferrocarrils de la Generalitat ha informat que aquest dijous hi haurà reduccions puntuals de velocitat als combois que tindran afectació en el servei habitual dels trens. Pel que fa a les explotacions turístiques gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat, durant tot el dia de demà romandran tancades.
Pel que fa als carnavals, Parlon ha demanat "esperar a les actualitzacions", però no ha descartat "que algunes rues hagin de canviar itineraris". Tenint en compte que bona part de les celebracions són dissabte, "és possible que en algun cas calgui fer adaptacions, però ens esperem a veure l'evolució", ha reiterat.
Aquestes decisions s'han pres durant la segona reunió del comitè tècnic del CECAT en el marc de l'activació del pla Ventcat, una cimera a la qual han assistit la mateixa Parlon, el conseller de la Presidència en funcions de president, Albert Dalmau, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, a banda de responsables dels diferents serveis d'emergències, del Servei Meteorològic de Catalunya o del Servei Català de Trànsit, entre d'altres.
Parlon ha explicat que fins ara s'han rebut 870 trucades al telèfon 112 i s'han registrat més de 700 incidents del tipus caiguda d'arbres o d'elements de façana, amb algunes afectacions en zones urbanes. Demà la situació "pot ser pitjor" i, entre d'altres, Parlon ha demanat a la ciutadania que, si ha de sortir de casa, eviti refugiar-se "sota murs, arbres, senyals de trànsit o semàfors que poden caure".
La consellera ha reiterat que cal "limitar la mobilitat no necessària" i ha justificat per aquesta raó la suspensió de l'activitat escolar i esportiva de demà i la recomanació de teletreballar. Alhora ha subratllat que el missatge ES-Alert que aquesta tarda s'ha enviat a la ciutadania de Catalunya és "el primer" que s'activa per un episodi de vent, cosa que dona idea de la magnitud del fenomen.
Els Bombers, de la seva banda, han explicat que han fet fins ara 450 serveis i han indicat que han reforçat els dispositius de totes les regions d'emergències, un reforç que comença aquesta nit.
Pel que fa a les carreteres, hi haurà atenció especial a les vies d'alta capacitat, amb limitació als vehicles pesants per anar per la dreta i sense possibilitat d'avançar.
La subdirectora de Protecció Civil, Imma Solés, ha explicat, per la seva banda, que els ajuntaments treballen per eliminar elements susceptibles de caure pel vent, i que alguns consistoris com el de Barcelona ja estan obrint recursos municipals per allotjar persones vulnerables, com ara les que no tenen llar.
