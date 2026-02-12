Ventada a Catalunya: carreteres tallades per caiguda d'arbres
A Girona està tallada l'AP-7 de Llers a Pont de Molins
A causa del fort vent d'aquest dijous hi ha hagut algunes incidències viàries per caiguda d'arbres en alguns trams de les carreteres catalanes:
GIRONA
- AP-7 Llers-Pont de Molins ➡ França (2 carrils tallats). A més, restringit accés a camions a França pel fort vent en ambdós sentits.
BARCELONA
- AP-7 a Martorell ➡BCN (1 carril tallat)
- B-20 a la carretera d’Esplugues➡Llobregat (obstacles a la via)
- C-1415a Terrassa
- C-31 Castelldefels ➡TGN
- C-32 Hospitalet-Cornellà de Llobregat ➡Castelldefels
- C-59 Sant Feliu de Codines
- N-II Sant Andreu de Llavaneres (pas alternatiu)
TARRAGONA
- AP-2 Pla de Santa Maria➡Lleida (1 tallat)
Des de Trànsit adverteixen que la situació és molt canviant. Es pot consultar l'actualització de les incidències aquí
