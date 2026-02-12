Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ventada a Catalunya: carreteres tallades per caiguda d'arbres

A Girona està tallada l'AP-7 de Llers a Pont de Molins

Un arbre caigut enmig d'una carretera

Un arbre caigut enmig d'una carretera / Trànsit

Redacció

Redacció

Girona

A causa del fort vent d'aquest dijous hi ha hagut algunes incidències viàries per caiguda d'arbres en alguns trams de les carreteres catalanes:

GIRONA

  • AP-7 Llers-Pont de Molins ➡ França (2 carrils tallats). A més, restringit accés a camions a França pel fort vent en ambdós sentits.

BARCELONA

  • AP-7 a Martorell ➡BCN (1 carril tallat)
  • B-20 a la carretera d’Esplugues➡Llobregat (obstacles a la via)
  • C-1415a Terrassa
  • C-31 Castelldefels ➡TGN
  • C-32 Hospitalet-Cornellà de Llobregat ➡Castelldefels
  • C-59 Sant Feliu de Codines
  • N-II Sant Andreu de Llavaneres (pas alternatiu)

TARRAGONA

  • AP-2 Pla de Santa Maria➡Lleida (1 tallat)

Des de Trànsit adverteixen que la situació és molt canviant. Es pot consultar l'actualització de les incidències aquí

