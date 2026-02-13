155 casos en total
Catalunya torna a ampliar les restriccions per la pesta porcina, després de trobar dos senglars infectats fora de la ‘zona zero’
Els municipis de Molins de Rei i el Papiol queden inclosos des d’aquest divendres en el perímetre d’alt risc
María Jesús Ibáñez
Dos senglars trobats morts a prop d’una urbanització de Molins de Rei (Baix Llobregat) han malmès l’estratègia de contenció de la pesta porcina africana (PPA) dins de la denominada zona zero de la malaltia, és a dir, el radi de sis quilòmetres al voltant del punt inicial del brot, a Cerdanyola del Vallès. La troballa d’aquests dos exemplars, que han donat positiu en PPA fora del perímetre d’alt risc, fa que Molins de Rei i el Papiol s’incorporin a la llista de municipis on queda totalment prohibit l’accés al medi natural. S’afegeixen a les 12 localitats (Badia del Vallès, Barberà, Cerdanyola, Montcada i Reixac, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Quirze, Santa Perpètua de Mogoda i Terrassa) que des del 28 de novembre també ho tenen vetat.
Així, la Generalitat ja ha donat instruccions que, a més d’informar els veïns que s’abstinguin d’entrar en zones boscoses o riberes de rius, suspenguin també qualsevol activitat de caça i de treballs forestals, excepte aquelles relacionades amb la neteja de franges de protecció per a incendis forestals. I, sobretot, queda prohibit alimentar els senglars que es trobin per la zona o qualsevol altra acció que pugui provocar l’acostament o dispersió d’aquests animals.
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha detallat, en una compareixença des de la seu de la llotja agropecuària de Mercolleida, que no hi ha «cap granja afectada» en els nous radis i que es manté el de 20 quilòmetres de moment sense alterar les condicions d’accés. Ordeig ha avançat que el dispositiu de contenció es reforçarà amb noves tanques a l’N-2 i la B-23 i que continuaran les batudes a la zona de baix risc.
A més dels dos exemplars de Molins de Rei, el balanç setmanal de nous positius de PPA inclou 11 senglars més, amb els quals ja són 155 els animals infectats localitzats a Catalunya des de l’aparició de la malaltia per primera vegada.
L’origen del brot
Precisament, aquesta setmana, es va obrir de nou la porta a la hipòtesi de l’entrepà, al considerar els experts designats pel Govern com a «escenari més plausible» que el virus arribés a través de productes carnis contaminats o per restes de menjar transportades per persones.
El debat sobre les vies d’entrada s’intensifica al considerar que el brot va aparèixer en un entorn periurbà altament connectat (a prop de la Universitat Autònoma de Barcelona, autopistes i xarxes ferroviàries). L’alta mobilitat internacional, incloent-hi estudiants i treballadors estrangers, suggereix que una introducció accidental de productes per a consum propi és una via molt més probable que un acte deliberat.
L’estructura del territori permet, a més, que els senglars accedeixin fàcilment a contenidors d’escombraries i àrees de pícnic, cosa que facilita el contacte amb residus humans contaminats. En tot cas, els experts suggereixen que l’origen del brot a Espanya respon més a una introducció puntual i accidental vinculada a l’activitat humana globalitzada que a una acció deliberada, basant-se principalment en el fet que el virus detectat és una variant genètica singular el comportament epidemiològic de la qual no hauria sigut atractiu ni predictible per a una acció intencionada
