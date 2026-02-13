Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Govern

Salvador Illa es reincorpora dilluns al capdavant del Govern després de recuperar la mobilitat

Illa va ser ingressat a l’Hospital Vall d'Hebron de Barcelona el passat 17 de gener

Salvador Illa

Salvador Illa / MANU MITRU

Júlia Regué

Barcelona

El president Salvador Illa torna a prendre les regnes del Govern de Catalunya, després de gairebé un mes de baixa per una osteomielitis púbica. Illa va ser ingressat a l’Hospital Vall d'Hebron de Barcelona el passat 17 de gener per una pèrdua de força a la musculatura de les cames i un dolor intens, i l’equip mèdic va autoritzar el 30 de gener que continués el tractament a casa. Però no ha estat fins avui que ha pogut recuperar totalment la mobilitat i anunciar que dilluns tornarà a l’activitat, tot i que haurà de continuar amb el tractament antibiòtic.

El president ha anat recuperant la motricitat i la força durant aquests darrers dies i ha evolucionat favorablement amb el tractament per eliminar el bacteri.

Durant aquest període, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha assumit les funcions d’Illa com a president. Unes setmanes que han estat marcades per la crisi de Rodalies, després de l’accident mortal de Gelida el passat 20 de gener, i per la vaga de maquinistes i professors.

En aquests dies, l’Executiu ha aconseguit iniciar la negociació dels pressupostos per al 2026 amb els Comuns, però encara resten pendents avenços perquè ERC faci el pas d’afegir-se a un acord. Els republicans ja negocien amb el PSOE ajornar novament la llei de l’IRPF i incloure la recaptació en la proposta de finançament per poder començar a parlar dels primers comptes d’Illa.

