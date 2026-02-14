Protecció Civil manté que cal evitar activitats a l'exterior al sud i al Ripollès i demana precaució a la resta del país
Descarta enviar una nova alerta per informar que l'episodi de vent ja amaina
ACN
Protecció Civil recomana que no es facin activitats a l'exterior ni desplaçaments fins diumenge al sud de Catalunya i al Ripollès, on es preveu que el temporal de vent encara duri unes hores. En canvi, la situació ja millora a la resta del país i per això s'hi rebaixa l'alerta, que es mantindrà només al Ripollès, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. La ventada amaina però s'ha decidit finalment no enviar una nova alerta a la població, ja que l'hora prevista de finalització de l'episodi és molt similar a la que han indicat a l'alerta d'aquest dissabte al matí, han informat fonts de Protecció Civil.
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, els cops de vent més forts s'han registrat a Portbou (Alt Empordà), amb 167 quilòmetres per hora; Mas de Barberans (Montsià), amb 146,5, i al Perelló (Baix Ebre), amb 132,8. També s'han superat els 100km/h a Mont-roig del Camp (114,1 a Miami Platja) i al Parc Natural dels Ports (103,7).
S'aconsella mantenir la prudència a l'aire lliure, especialment en les rues de Carnaval i en les activitats esportives, i es demana als organitzadors d'aquests esdeveniments que hi garanteixin les condicions de seguretat. Alguns municipis han optat per cancel·lar o ajornar les rues de Carnestoltes a causa de l'episodi de fort vent.
