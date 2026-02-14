Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Renfe suspèn el servei de tren de Llarga i Mitjana Distància entre Catalunya i el País Valencià pel temporal de vent

Els trens de Rodalies circulen amb retards superiors als 30 minuts pel vendaval a la zona de l'Ebre

Pantalla amb cancel·lacions a l'alta velocitat

Pantalla amb cancel·lacions a l'alta velocitat / Aina Martí / Maria Asmarat

ACN

Barcelona

Renfe ha anunciat que ha suspès aquest dissabte el servei de tren de Llarga Distància (Euromed i Intercity) i Mitjana Distància entre Catalunya i el País Valencià pel temporal de vent. Les ratxes de mestral han fregat els 150 km/h a les Terres de l'Ebre i també a la zona nord de Castelló. Els trens d'aquest corredor es troben suprimits i no s'ha establert cap servei alternatiu, segons Renfe. Tampoc no circularan tres serveis d'alta velocitat en el tram entre València i Castelló.

Renfe està avisant els viatgers a través dels seus diferents canals de comunicació i ha habilitat canvis i anul·lacions de bitllets sense cost. En paral·lel, els trens de Rodalies circulen amb retards superiors als 30 minuts pel vendaval a la zona de l'Ebre.

