Renfe suspèn el servei de tren de Llarga i Mitjana Distància entre Catalunya i el País Valencià pel temporal de vent
Els trens de Rodalies circulen amb retards superiors als 30 minuts pel vendaval a la zona de l'Ebre
ACN
Renfe ha anunciat que ha suspès aquest dissabte el servei de tren de Llarga Distància (Euromed i Intercity) i Mitjana Distància entre Catalunya i el País Valencià pel temporal de vent. Les ratxes de mestral han fregat els 150 km/h a les Terres de l'Ebre i també a la zona nord de Castelló. Els trens d'aquest corredor es troben suprimits i no s'ha establert cap servei alternatiu, segons Renfe. Tampoc no circularan tres serveis d'alta velocitat en el tram entre València i Castelló.
Renfe està avisant els viatgers a través dels seus diferents canals de comunicació i ha habilitat canvis i anul·lacions de bitllets sense cost. En paral·lel, els trens de Rodalies circulen amb retards superiors als 30 minuts pel vendaval a la zona de l'Ebre.
