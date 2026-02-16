Acord laboral
Els agents dels Mossos cobraran 4.000 euros més anuals i tindran més vacances
Un acord amb el Govern permet que rebin més diners pels serveis nocturns i caps de setmana
Germán González
El Consell de la Policia ha acordat millorar les condicions laborals dels Mossos d'Esquadra després del pacte assolit entre el Departament d'Interior i els representants sindicals. D’aquesta manera s’ha establert "un marc actualitzat de regulació professional adaptat a l’evolució de les funcions policials i a les necessitats actuals del servei públic de seguretat", segons el Departament d'Interior.
L’acord ha estat signat pels sindicats de Mossos que integren la Federación de Profesionales de la Seguridad Pública (FEPOL), així com AILMED i COPCAT. Precisament SAP-SME-FEPOL ho considera un "dia històric", ja que es tracta del "major increment retributiu des del 1989".
Dins del pacte assolit, bona part de la plantilla de Mossos cobraran 4.000 euros més anuals, "justificat en l’especial complexitat de la tasca policial", segons SAP-SME-FEPOL. Dins d’aquest augment queden exclosos els agents en situació de segona activitat de les escales superior i executiva, com intendents i comissaris, així com els agents en pràctiques que reben formació a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
A més, l’acord redueix fins a les 1.580 hores la jornada laboral de tots els efectius sense excepció del cos; incorpora un sistema de compensació per prolongació de la jornada mitjançant l’aplicació de coeficients multiplicadors, amplia les vacances per a pràcticament la totalitat dels efectius del cos, redueix fins a un màxim de sis els canvis de festa a treball que es puguin fer durant tot l’any i disminueix les unitats, àrees o serveis que fins ara han estat regulats per l’horari especial específic, que quedarà pràcticament residual.
També amplia els imports relatius a la nocturnitat i cap de setmana, amb 3.600 euros per als quadrants amb més del 30% de nits (fins a un màxim del 33%), 2.600 euros per a horaris amb nocturnitat entre el 20% i el 30% (fins a un màxim del 25%) i 825 euros per a horaris amb caps de setmana sense nocturnitat. L’acord també regula econòmicament els agents que hagin d’atendre situacions no planificades, entre altres mesures de millora sociolaboral.
Segons els sindicats, es pagarà en forma de compensació a les nòmines d’abril i octubre. Des del Consell de la Policia es remarca que s’han mantingut 20 reunions entre Interior i les organitzacions sindicals representatives per abordar aquests acords. En aquest sentit, Interior destaca que el pacte "incorpora millores retributives basades en criteris d’equitat i introdueix modificacions en el model horari," mitjançant una adequació de la jornada anual de treball que afavoreixi la conciliació de la vida laboral, personal i familiar. Aquesta reorganització anirà acompanyada d’un conjunt de mesures orientades a incrementar la disponibilitat operativa dels efectius i millorar l’eficàcia en el compliment dels objectius policials.
Per la seva banda, SAP-SME-FEPOL ha anunciat que ha demanat la convocatòria immediata de la Comissió de Seguiment de l’Acord. "La nostra prioritat a dia d’avui ja ha passat a ser el reconeixement de tots els complements acordats en totes les categories laborals de la Relació de Llocs de Treball de Mossos", expliquen els sindicats.
