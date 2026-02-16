Detingut un entrenador de futbol base per una presumpta petició de contingut pornogràfic a menors
L'home de 25 anys ha estat acomiadat pel club
Un entrenador del futbol base del Terrassa FC, de b, va ser detingut dimecres 11 de febrer a les instal·lacions de l’Estadi Olímpic de Terrassa per una presumpta petició de contingut pornogràfic a menors, segons ha avançat el Diari de Terrassa i han confirmat els Mossos d'Esquadra a l'ACN. La investigació està a càrrec de la policia catalana i la persona ja ha passat a disposició judicial. Per la seva banda, el Terrassa FC ha informat en un comunicat que l’home ha deixat de formar part del club i no desenvoluparà cap activitat dins l’entitat.
El Terrassa FC explica que la decisió respon a la voluntat de “preservar al màxim la seguretat de l’entorn educatiu i esportiu” i assegura que es posa “a plena disposició” de la investigació, per tal de col·laborar en tot allò que li sigui requerit pels Mossos d’Esquadra i per l’autoritat judicial.
El club també apunta que fins a la data, “no consta cap comunicació formal registrada” relacionada amb els fets investigats i precisa que la persona disposava de la documentació exigida per la normativa vigent, inclòs el certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual, així com les titulacions federatives requerides.
