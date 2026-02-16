Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
vaga metgesdesapareguda Blanesesquerda CastellfollitSalvador IllaGirona - Barçacarnavals
instagramlinkedin

Detingut un entrenador de futbol base per una presumpta petició de contingut pornogràfic a menors

L'home de 25 anys ha estat acomiadat pel club

Una detenció efectuada pels Mossos d'Esquadra, en una imatge d'arxiu.

Una detenció efectuada pels Mossos d'Esquadra, en una imatge d'arxiu. / Mossos d'Esquadra

ACN

ACN

Terrassa

Un entrenador del futbol base del Terrassa FC, de b, va ser detingut dimecres 11 de febrer a les instal·lacions de l’Estadi Olímpic de Terrassa per una presumpta petició de contingut pornogràfic a menors, segons ha avançat el Diari de Terrassa i han confirmat els Mossos d'Esquadra a l'ACN. La investigació està a càrrec de la policia catalana i la persona ja ha passat a disposició judicial. Per la seva banda, el Terrassa FC ha informat en un comunicat que l’home ha deixat de formar part del club i no desenvoluparà cap activitat dins l’entitat.

El Terrassa FC explica que la decisió respon a la voluntat de “preservar al màxim la seguretat de l’entorn educatiu i esportiu” i assegura que es posa “a plena disposició” de la investigació, per tal de col·laborar en tot allò que li sigui requerit pels Mossos d’Esquadra i per l’autoritat judicial.

Notícies relacionades

El club també apunta que fins a la data, “no consta cap comunicació formal registrada” relacionada amb els fets investigats i precisa que la persona disposava de la documentació exigida per la normativa vigent, inclòs el certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual, així com les titulacions federatives requerides.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents