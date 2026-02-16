Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’esclat rosa de febrer: els ametllers en flor que converteixen Catalunya en un conte

Com a ‘Sakura’ de Rosalía, aquestes flors recorden que la bellesa dura poc… i que cal viure-la ara

Ametllers florits a Arbeca

Ametllers florits a Arbeca / RAMON GABRIEL

Abril Benítez

Cada febrer, quan els ametllers floreixen, el paisatge canvia de cop: camps sencers es tenyeixen de blanc i rosa, i l’aire sembla més suau. És un espectacle breu i delicat que convida a parar, mirar i respirar. Com passa amb el sakura al Japó, la floració és intensa però curta: un recordatori que la natura —i la vida— són moviment.

De la ‘sakura’ al febrer català: d’on ve la fascinació

Al Japó, el cirerer en flor és símbol de renovació i de fugacitat, i contemplar-lo té nom: hanami (passejar, menjar o beure sota els arbres florits). A Catalunya, el ritual és diferent però l’emoció és la mateixa: caminar entre ametllers florits i deixar-se endur per aquesta calma que sembla impossible.

On veure ametllers en flor a Catalunya

Un dels llocs més especials és Arbeca, al cor de les Garrigues (Lleida). Al febrer, els seus camps d’ametllers centenaris creen un mosaic hipnòtic. Si hi vas al capvespre, el sol baixa i es cola entre arbres i camins, fent un efecte de llum que sembla màgic.

La ruta més fàcil per gaudir-los

La Ruta dels ametllers en flor d’Arbeca és una opció perfecta si vols una caminada accessible i sense complicacions. L’itinerari recorre camins com el Pla de la Floresta, el Pla de les Alzines, el Pla de Castellots i el Pla de les Borges, amb trams còmodes que faciliten el passeig. El moment més espectacular sol ser el tram entre Arbeca i la Floresta, on t’envolten grans extensions florides just a l’inici del recorregut.

Un racó més tranquil (i igual d’impressionant)

Si prefereixes una experiència més íntima, hi ha camps d’ametllers a la carretera cap a Els Omellons. L’espai és més petit, però les vistes són igualment fotogèniques. L’accés és lliure i gratuït, sempre respectant les zones autoritzades i senyalitzades.

Allarga l’escapada: què més veure a Arbeca

Arbeca també dona joc per a un cap de setmana: pots visitar les restes del castell dels Ducs de Cardona i buscar un mirador per veure la Plana d’Urgell, el Montsec i fins i tot els Pirineus en dies clars. I si t’agrada la història, a prop tens el poblat ibèric d’Els Vilars, una fortalesa singular envoltada per un fossat i estructures defensives, declarada Bé Cultural d’Interès Nacional.

