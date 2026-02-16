Mesura controvertida
Salut defensa que incentivar els CAP perquè les baixes laborals no s’allarguin reduirà temps d’espera en proves diagnòstiques
La conselleria nega que es donin «altes precoces» i assenyala les patologies de salut mental i les osteoarticulars com les que «més dies de baixa» acumulen a Catalunya
Metges de Catalunya assegura que vincular la durada de les baixes a un incentiu econòmic "pot trencar" la confiança entre metge i pacient
Beatriz Pérez
La Conselleria de Salut defensa que condicionar part del pressupost dels centres d’atenció primària (CAP) a la durada de les baixes laborals que es concedeixin, mesura que el departament dirigit per Olga Pané preveu portar a terme, suposa una «millora en la gestió» i no –com l’han acusat– una retallada de la seva durada. El departament defensa que no es tracta d’«incentivar» els metges o infermeres per «reduir» la durada de les baixes (ni donar «altes precoces»), sinó «fer actuacions per adequar la durada a la realitat clínica del procés».
Salut preveu donar incentius econòmics perquè les baixes relacionades amb la salut mental i les lesions osteomusculars no s’allarguin més del compte i no excedeixin el que preveuen els manuals mèdics, segons va avançar la Cadena SER i ha confirmat El Periódico, del mateix grup editorial de Diari de Girona. Aquests incentius, en principi, no afectaran el pressupost base dels CAP, però sí que pot fer que cada centre percebi un fons addicional que pot suposar al voltant d’un 5% dels recursos.
La mesura, inclosa dins del catàleg d’objectius que Salut demana complir aquest any per obtenir l’anomenada contraprestació per resultats i que va transcendir ahir, ha despertat el contundent rebuig de sindicats, entitats sanitàries i grups polítics com ERC, Comuns i la CUP, que van registrar dimecres passat una petició de compareixença de la consellera Pané per explicar la introducció d’aquests objectius.
A més, el Fòrum Català d’Atenció Primària (Focap) i l’organització La Capçalera van alertar en un comunicat que la mesura «atempta contra la confiança social de les persones en els seus professionals referents d’atenció primària» i, asseguren, suposa una vulneració dels drets dels treballadors el fet que la baixa sigui valorada sota criteris de necessitat.
«Garantir» el temps
No obstant, la conselleria nega aquestes acusacions. «L’objectiu principal és garantir que les baixes mèdiques durin el temps que realment necessiten: ni més ni menys. No es tracta de retallar les baixes ni la durada, sinó d’evitar que s’allarguin innecessàriament per problemes organitzatius, retards en proves o dificultats d’accés als especialistes», ha dit el departament en un comunicat.
Salut defensa que aquesta mesura, per polèmica que resulti, pretén «reforçar l’atenció primària, agilitar els diagnòstics, facilitar l’accés a proves i millorar la coordinació entre serveis, perquè els pacients puguin rebre una atenció més ràpida i resolutiva». I assegura que, si s’ha apostat concretament per les patologies de salut mental i les osteoarticulars és perquè «són les que acumulen més dies de baixa a Catalunya».
«Quant als diagnòstics de patologies osteoarticulars, el conveni firmat amb l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) posa a disposició del sistema de salut català els dispositius de les mútues per millorar els temps d’espera, sense cost per al sistema públic. L’ús d’aquests dispositius requereix l’acord del pacient. Són problemes molt freqüents en la població treballadora i que, si no s’aborden a temps, tenen un risc elevat de cronificar-se», esgrimeix la conselleria.
«Proves pendents»
Segons el departament, quan després de 45 dies encara hi ha proves pendents i tractaments no iniciats, es revisarà el cas per buscar alternatives i evitar que la situació s’allargui innecessàriament». «L’objectiu és intervenir abans que el problema es faci crònic», justifica.
Així, sempre segons Salut, aquests incentius econòmics no aniran dirigits a les butxaques dels sanitaris que donin les baixes, sinó als equips assistencials i als centres perquè puguin «millorar» els seus processos, entre els quals, «reforçar circuits, agilitar proves, millorar la coordinació o implementar eines de seguiment», entre d’altres.
Salut assegura que aquesta proposta, elaborada amb les direccions dels equips d’atenció primària, s’anirà implantant una vegada hagi sigut validada i els seus circuits d’actuació hagin sigut definits. «Es tracta d’una estratègia per millorar l’atenció als pacients, reduir esperes innecessàries i evitar baixes prolongades per causes evitables, sempre des d’un enfocament clínic i assistencial», conclou el departament en un comunicat.
Queixes dels metges
Metges de Catalunya (MC) ha alertat que vincular la durada de les baixes laborals a un incentiu econòmic "pot trencar" la confiança entre metge i pacient. El sindicat mèdic ha reaccionat així a les proves pilot que promou el Govern que plantegen incentius per als centres que aconsegueixin escurçar la durada d'aquestes baixes resolent més ràpidament el diagnòstic dels pacients. El sindicat considera "inadmissible" que l'administració sanitària "jugui" amb una part del pressupost dels centres d'atenció primària. "En un procés de baixa només pot prevaldre el criteri clínic, sustentat en proves diagnòstiques i exploracions complementàries que determinen un tractament i un temps de recuperació", assegura la formació. MC retreu a Salut que "en comptes d'invertir en professionals per agilitzar tots els processos assistencials plantegi una mesura que només mira la despesa, sense pensar en l'estat de salut de les persones".
