Serveis mínims per la vaga de metges a Catalunya: l’atenció primària, al 25%, i l’activitat urgent, garantida

Els metges de Catalunya fan vaga aquest dilluns 16 i el divendres 20 de febrer per pressionar la Conselleria de Salut.

Manifestación de Metges de Catalunya en Barcelona el 15 de enero de 2026.

Manifestación de Metges de Catalunya en Barcelona el 15 de enero de 2026. / David Zorrakino / Europa Press

Beatriz Pérez

Barcelona

Els metges catalans han convocat una vaga pròpia per a aquest dilluns 16 i el divendres 20 de febrer amb l’objectiu de pressionar directament la Conselleria de Salut i aconseguir millores que, segons asseguren els facultatius, depenen del departament que encapçala Olga Pané: posar fi a les guàrdies de 24 hores, limitar la sobrecàrrega professional i contractar més professionals per cobrir els períodes de vacances. Aquests són els serveis mínims a la sanitat catalana, establerts pel Departament de Treball, previstos per a la setmana dels dies de la protesta.

Quant dura la vaga sanitària?

La vaga convocada per Metges de Catalunya serà del dilluns 16 de febrer (a partir de les 8 del matí) al dimarts 17 de febrer (fins a les 8 del matí) i del divendres 20 de febrer (a les 8 del matí) al dissabte 21 de febrer (fins a les 8 del matí).

En paral·lel, la convocatòria de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) preveu aturades del 16 al 20 de febrer (de les 0.00 a les 23.59) i altres períodes posteriors.

Quina atenció està garantida als hospitals?

Als hospitals del Siscat (la sanitat concertada) funcionaran amb normalitat:

  • Urgències: funcionament normal (inclosa l’observació) segons criteri mèdic.
  • Unitats especials: UCIs i similars, unitats coronàries, hemodiàlisi, neonatologia, parts i també radioteràpia/quimioteràpia, a més d’altres unitats d’urgència vital.
  • Oncologia: radioteràpia i quimioteràpia en situacions urgents o de necessitat vital; en altres casos, segons criteri facultatiu.
  • Cirurgia: activitat inajornable derivada d’urgències o casos greus (incloent-hi pre i postoperatori), segons la direcció mèdica.
  • Pacients ja ingressats: es manté l’atenció assistencial sanitària durant l’ingrés.

Què passarà a l’atenció primària?

Es garanteix l’assistència urgent dins l’horari habitual de cada centre (CAP amb atenció continuada/urgent, CUAP, PAC i PADES).

La dotació de la plantilla serà del 25% el primer dia; a partir del segon dia, d’un terç. Si el dispositiu és unipersonal, ja es considera mínim i s’ha de prestar amb l’assistència normal prevista per a aquest dispositiu.

Quins altres serveis es veuran afectats?

  • Serveis farmacèutics: es mantenen amb el personal facultatiu necessari en guàrdies i torns de nit establerts.
  • Transport sanitari: garantit per a totes les urgències i també per a tractaments oncològics, diàlisi i oxigenoteràpia, a més de trasllats per a proves urgents segons criteri facultatiu.
  • Coordinació d’urgències i emergències mèdiques: funcionament normal.
  • Resta de serveis: règim de dia festiu, excepte en aquells centres on la plantilla en festiu és igual que en laborable, que passaran al 50%.
  • Banc de Sang i Teixits (centres fixos i equips mòbils): 50% del servei.
  • Centres penitenciaris i centres educatius de justícia: servei equivalent a un dia festiu.
  • Atenció telefònica d’emergències/urgències: només les comunicacions que s’hagin de gestionar sense demora.

