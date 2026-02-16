Serveis mínims per la vaga de metges a Catalunya: l’atenció primària, al 25%, i l’activitat urgent, garantida
Els metges de Catalunya fan vaga aquest dilluns 16 i el divendres 20 de febrer per pressionar la Conselleria de Salut.
Beatriz Pérez
Els metges catalans han convocat una vaga pròpia per a aquest dilluns 16 i el divendres 20 de febrer amb l’objectiu de pressionar directament la Conselleria de Salut i aconseguir millores que, segons asseguren els facultatius, depenen del departament que encapçala Olga Pané: posar fi a les guàrdies de 24 hores, limitar la sobrecàrrega professional i contractar més professionals per cobrir els períodes de vacances. Aquests són els serveis mínims a la sanitat catalana, establerts pel Departament de Treball, previstos per a la setmana dels dies de la protesta.
La vaga convocada per Metges de Catalunya serà del dilluns 16 de febrer (a partir de les 8 del matí) al dimarts 17 de febrer (fins a les 8 del matí) i del divendres 20 de febrer (a les 8 del matí) al dissabte 21 de febrer (fins a les 8 del matí).
En paral·lel, la convocatòria de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) preveu aturades del 16 al 20 de febrer (de les 0.00 a les 23.59) i altres períodes posteriors.
Als hospitals del Siscat (la sanitat concertada) funcionaran amb normalitat:
- Urgències: funcionament normal (inclosa l’observació) segons criteri mèdic.
- Unitats especials: UCIs i similars, unitats coronàries, hemodiàlisi, neonatologia, parts i també radioteràpia/quimioteràpia, a més d’altres unitats d’urgència vital.
- Oncologia: radioteràpia i quimioteràpia en situacions urgents o de necessitat vital; en altres casos, segons criteri facultatiu.
- Cirurgia: activitat inajornable derivada d’urgències o casos greus (incloent-hi pre i postoperatori), segons la direcció mèdica.
- Pacients ja ingressats: es manté l’atenció assistencial sanitària durant l’ingrés.
Es garanteix l’assistència urgent dins l’horari habitual de cada centre (CAP amb atenció continuada/urgent, CUAP, PAC i PADES).
La dotació de la plantilla serà del 25% el primer dia; a partir del segon dia, d’un terç. Si el dispositiu és unipersonal, ja es considera mínim i s’ha de prestar amb l’assistència normal prevista per a aquest dispositiu.
- Serveis farmacèutics: es mantenen amb el personal facultatiu necessari en guàrdies i torns de nit establerts.
- Transport sanitari: garantit per a totes les urgències i també per a tractaments oncològics, diàlisi i oxigenoteràpia, a més de trasllats per a proves urgents segons criteri facultatiu.
- Coordinació d’urgències i emergències mèdiques: funcionament normal.
- Resta de serveis: règim de dia festiu, excepte en aquells centres on la plantilla en festiu és igual que en laborable, que passaran al 50%.
- Banc de Sang i Teixits (centres fixos i equips mòbils): 50% del servei.
- Centres penitenciaris i centres educatius de justícia: servei equivalent a un dia festiu.
- Atenció telefònica d’emergències/urgències: només les comunicacions que s’hagin de gestionar sense demora.
