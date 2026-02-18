Investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
Els cinc joves van morir per asfíxia fora del traster incendiat
Germán González
Unes 48 hores després de la tragèdia del número 66 del carrer Montseny de Manlleu encara hi ha molts interrogants oberts. Els Mossos d'Esquadra continuen investigant tant les causes de l’incendi com les raons que van portar els cinc menors morts a reunir-se en aquest traster tot i que cap no residia a l’edifici. Els agents de la unitat científica estan pendents de confirmar les primeres hipòtesis sobre l’origen de les flames: una cigarreta o un encenedor que va encendre un objecte molt inflamable, com un coixí, mantes o un matalàs, i d’aquí a la resta del traster, que estava ple de mobles, teles i bosses. Tanmateix, la combustió va generar molt més fum que foc i per això els menors van quedar intoxicats.
D’altra banda, els agents també investiguen l’entorn de les víctimes per saber des de quan tenien aquest traster com a punt de reunió. Per això han preguntat tant a famílies com a amics dels menors per conèixer quantes vegades hi anaven, si era cada nit o els caps de setmana i si s’hi colaven per consumir algun tipus de substància, com van dir algunes persones pròximes als difunts, tot i que en aquest lloc no hi havia ni ventilació ni electricitat.
A més, els agents volen saber si aquests trasters, situats en una zona pròxima a l’institut al qual anaven quatre dels cinc menors morts, s’omplien habitualment de menors com a punt de trobada, tot i que els veïns de l’edifici no han denunciat molèsties. En aquest sentit, alguns residents han afegit que el bloc té més de 40 pisos, alguns d’ells ocupats, per la qual cosa hi ha molt trànsit de persones i desconeixen si els menors amb qui es creuaven anaven a casa d’algun conegut.
Segons han explicat amics de les víctimes, en aquests trasters s’hi reunien joves per passar les tardes aprofitant que la porta de l’edifici està trencada i podien accedir fins a l’àtic. Els veïns han relatat que mesos enrere van patir robatoris en aquestes golfes, motiu pel qual gairebé no hi deixen objectes de valor. Tot i aquesta investigació, els Mossos sostenen que la mort va ser accidental.
Hores després de la tragèdia, l’Ajuntament de Manlleu va indicar que no tenia constància que aquests trasters s’utilitzessin com a punt de reunió per part de grups de menors, ni sobre un possible ús inadequat. També van assenyalar que, en cas d’haver-ne tingut coneixement, s’haurien pres mesures. Els serveis tècnics municipals van comprovar que no hi havia danys estructurals a l’edifici i els veïns ja han tornat a casa.
Escapar del foc
Els bombers van trobar els cossos dels cinc menors que van morir a Manlleu la nit de dilluns passat fora del traster on es va iniciar el foc. Estaven inconscients entre un passadís i una altra zona de golfes que hi ha a l’àtic de l’immoble, segons ha informat la Ser. Després de localitzar-los, els bombers, juntament amb agents de la policia local, els van baixar al carrer perquè fossin atesos pels serveis sanitaris que es van desplaçar fins al número 66 del carrer Montseny, el lloc de la tragèdia.
Tanmateix, les tasques de reanimació van ser infructuoses i els cinc menors, de 14 anys, tres de 15 i un altre de 17, van morir a l’acte a conseqüència de la inhalació de fum. La investigació apunta que es trobaven al traster on es va originar el foc, però que tot es va omplir ràpidament de fum, ja que no hi havia cap mena de ventilació, i van sortir buscant una sortida.
Entre el fum dens i la manca d’il·luminació a les golfes, els menors es van desorientar per la zona i van acabar sucumbint per asfíxia en un altre punt diferent del lloc on es va iniciar el foc. La golfa té 41 trasters dividits en dues parts i separats per l’escala: el traster que es va cremar és a un costat i els cossos es van trobar a l’altre. Els bombers remarquen que el fum es va estendre per les dues últimes plantes de l’edifici i per l’àtic, on es troben els trasters.
Quan van arribar els bombers, bona part dels habitatges de l’immoble estaven buits, ja que els veïns havien sortit pel seu propi peu. Alguns bombers van alertar els residents que quedaven mentre altres pujaven a apagar les flames a l’àtic. No va ser fins una estona després, quan van inspeccionar la zona de trasters que no havia cremat, que van trobar els cossos de les víctimes. El primer estava en aturada cardiorespiratòria i, malgrat que van intentar reanimar-lo, ja era massa tard. La resta es trobaven al fons, asfixiats després d’haver inhalat fum.
