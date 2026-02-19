Catalunya, la comunitat on més metges demanen ajuda per trastorns mentals o addiccions
Els trastorns mentals continuen sent el principal motiu de consulta: representen el 84,9% dels casos atesos en el Programa d’Atenció Integral al Metge Malalt (PAIME)
Nieves Salinas
En la mateixa setmana en què els facultatius protagonitzen una vaga i surten als carrers reclamant millores en les seves condicions laborals, l’Organització Mèdica Col·legial (OMC) ha presentat el balanç del Programa d’Atenció Integral al Metge Malalt (PAIME), que va néixer a Barcelona el 1998 per atendre professionals amb problemes de salut mental o addiccions. Precisament Catalunya, amb 515 professionals atesos i un 26,6% del total, és la comunitat que en els anys analitzats (2023 i 2024) ha reportat més nous casos de facultatius que busquen ajuda. La dada positiva, són menys que anys abans. Si es parla de perfils, sobresurt el d’una dona, de menys de 50 anys i metge en un centre de salut urbà com la més vulnerable. En total, a Espanya, han sigut 1.993 els professionals que han reclamat atenció, el nombre més alt de la història del programa.
Des de la seva fundació el programa de l’OMC ha atès 10.000 professionals. Així es reflecteix en l’informe d’activitats presentat aquest dijous a Alacant durant el XI Congrés Nacional i II Trobada Internacional del PAIME, un recurs sanitari únic a Espanya, concebut «per garantir la bona praxi mèdica i, en última instància, la seguretat del pacient». Aquest any, remarca la corporació, es presenten les dades en un context marcat per la sobrecàrrega assistencial i la necessitat de millores de les condicions dels facultatius.
Nous casos
En roda de premsa, la doctora María Isabel Moya, vicepresidenta primera de l’OMC i coordinadora nacional del PAIME, ha donat a conèixer les principals dades de l’informe. En la distribució per comunitats del nombre de casos nous que accedeixen al programa, destaca Catalunya, amb aquest 26,6%. Un percentatge inferior al dels últims anys analitzats (2021-2022), quan van ser 615 els metges que van sol·licitar ajuda (35,9% del total). Després de Catalunya, en el nou informe figuren Madrid (380 metges atesos i un 19,7% del total); Andalusia (269 i un 13,9%) o el País Basc (138 i 7,1%).
Per diagnòstics clínics, un 28% dels metges van consultar per trastorns adaptatius; un 24% per trastorns de l’estat de l’ànim o un 21% per ansietat
El document revela que els trastorns mentals continuen sent el principal motiu de consulta, i representen el 84,9% dels casos. En el cas de les drogues, el percentatge descendeix al 6,4%. Per diagnòstics clínics, un 28% dels metges van consultar per trastorns adaptatius, un 24% per trastorns de l’estat de l’ànim i un 21% per ansietat.
Metge del centre de salut
L’informe també descriu el perfil mitjà del professional que sol·licita ajuda a la Fundació per a la Protecció Social que desenvolupa el PAIME. Es tracta de dones (67%) de menys de 50 anys, especialistes en medicina de família i comunitària, integrades al sistema públic i procedents d’àmbits urbans. El perfil no varia respecte a edicions anteriors.
Per especialitats, medicina de família s’emporta la pitjor part. Un 43,94% dels metges que van contactar amb el PAIME treballen en centres de salut, mentre que un 25,2%, són d’altres especialitats, des d’al·lergologia fins a oftalmologia, passant per radioteràpia. Pediatres, psiquiatres, metges interns o urgenciòlegs també destaquen a l’hora de demanar ajuda. Si es parla d’edat, són els metges de 31 a 40 anys els que més consultes demanen (un 26,7% dels col·legiats), però a l’OMC li preocupa una dada destacada: són cada vegada més els de menys de 30 els que sol·liciten consulta.
A més, dels qui acudeixen al PAIME un 85% són metges espanyols i un 15% extracomunitaris, amb els veneçolans i els colombians per davant. El 83% d’aquests professionals treballen en la sanitat pública i un 88% en àmbits urbans.
Contractes terapèutics
Una de les dades més destacades de l’informe és l’increment d’un 20% dels contractes terapèutics. En els dos últims anys analitzats, s’han formalitzat 405 nous contractes que s’apliquen a metges l’estat dels quals requereix un seguiment més estret. Es tracta d’una eina per garantir la seva recuperació i la seguretat en la pràctica clínica. Actualment, 533 professionals mantenen un contracte terapèutic actiu, la xifra més alta des de la posada en marxa del programa el 1998.
Per a la coordinadora nacional del PAIME, la doctora Isabel Moya, l’increment de professionals atesos «reflecteix la creixent complexitat dels casos i una sensibilitat més important per part de la xarxa per acompanyar el metge malalt i garantir la seva bona praxi». La part positiva és que hi ha un alt percentatge d’altes i recuperacions. Segons les dades de l’últim informe el 71% rep l’alta terapèutica directament, i un 28%, una alta administrativa.
Suport a la vaga
Sobre l’informe han parlat en roda de premsa el doctor Tomás Cobo, president de l’OMC; Hermann Fco. Schwarz, president del Col·legi de Metges d’Alacant, i la doctora M. Isabel Moya, vicepresidenta primera de l’OMC i coordinadora nacional del PAIME. «Cuidar el que cuida», és el lema d’un programa que, segons el doctor Schwarz, és cada vegada més necessari. Els representants de l’OMC han aprofitat per recolzar les mobilitzacions dels seus companys en vaga, molt relacionades, han dit, amb el seu benestar emocional.
El PAIME ofereix, a més d’atenció ambulatòria i hospitalària especialitzada, un mecanisme de protecció per al mateix sistema sanitari i garanteix que els metges puguin rebre ajuda segura, confidencial i orientada a recuperar la plena capacitat professional. El programa inverteix cada any més de 2,5 milions d’euros, una xifra que inclou consultes, ingressos, seguiment, derivacions i atenció integral.
Subscriu-te per seguir llegint
- El Govern planteja que els empleats de baixa per càncer, infart o ictus puguin tornar progressivament a la feina
- Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
- Roba una bicicleta de 12.000 euros al Barri Vell i el detenen poc després a l'antiga fàbrica Simon
- Robatori d'una atracció de fira de 43 tones a Sant Gregori: s’enduen un ‘saltamontes’ i el propietari alerta que 'no té frens
- Expectació per la convocatòria a Girona de persones que es perceben com un altre animal
- Joan Laporta: «Entenem perfectament que un gironí sigui del Girona»
- Rescaten una banyista a la platja de Blanes en ser arrossegada per una onada
- Sílvia Orriols s’obre a pactar amb Junts, però avisa: «No tothom que neix, viu i treballa a Catalunya és català»