Nova llei
La CUP vol prohibir la compra de segones residències a tot Catalunya
La CUP presenta una llei per prohibir l’especulació amb l’habitatge i que tot Catalunya pugui ser zona tensionada
Carlota Camps
La CUP vol acabar amb la compra de segones residències a tot Catalunya. Sota la màxima d’«una família, una casa», els anticapitalistes plantegen que només es pugui adquirir una nova vivenda si és per destinar-la a «residència habitual i permanent». Així ho defensen en una proposició de llei que portaran al Parlament, que sí que permet comprar pisos o cases sempre que es destinin al mercat del lloguer i que s’utilitzin com a habitatge habitual de l’inquilí. A més, proposen limitar encara més els preus màxims. «Ara mateix, a la Cerdanya hi ha més habitatges d’ús residencial, de terceres, de quartes, de cinquenes residències que s’obren 15 dies a l’any, i allà ja no hi pot viure ningú. Aquest és el problema», ha assenyalat la diputada de la CUP Laure Vega en declaracions a la premsa.
Els anticapitalistes han presentat la seva pròpia llei al marge de la pactada entre el Govern i els Comuns, tot i que estan oberts al diàleg i no descarten presentar-los esmenes. La principal diferència entre les dues lleis és que la dels anticapitalistes veta la compra de segones residències, permesa en la dels Comuns, però és més laxa quant a la compra per a lloguer. La pactada amb l’Executiu, el marc de l’acord per als Pressupostos de la Generalitat, limita els pisos que pot tenir un ciutadà, tot i que els destini al lloguer, mentre que la dels cupaires no. Això sí, la de la CUP considera «zona tensionada» tot Catalunya a través de la divisió per vegueries i restringeix més el preu màxim.
«Tenim gent que viu a l’‘Upper Diagonal’ que expulsa les persones que viuen a Nou Barris i que no deixa que la gent dels pobles del Pirineu pugui viure allà també. No es poden permetre continuar comprant cases en pobles on pràcticament ja no viu ningú fins que no arribem a un punt en què tothom tingui un lloc on viure», ha sentenciat Vega.
Subscriu-te per seguir llegint
- El Govern planteja que els empleats de baixa per càncer, infart o ictus puguin tornar progressivament a la feina
- Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
- Roba una bicicleta de 12.000 euros al Barri Vell i el detenen poc després a l'antiga fàbrica Simon
- Robatori d'una atracció de fira de 43 tones a Sant Gregori: s’enduen un ‘saltamontes’ i el propietari alerta que 'no té frens
- Expectació per la convocatòria a Girona de persones que es perceben com un altre animal
- Rescaten una banyista a la platja de Blanes en ser arrossegada per una onada
- Sílvia Orriols s’obre a pactar amb Junts, però avisa: «No tothom que neix, viu i treballa a Catalunya és català»
- La carretera més perillosa d'Espanya es troba a Catalunya