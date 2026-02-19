Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
pàrquings GironaBenet Salellasramadàestafes ajuntamentsOriol CardonaJoan Laportatherians Girona
instagramlinkedin

Nova llei

La CUP vol prohibir la compra de segones residències a tot Catalunya

La CUP presenta una llei per prohibir l’especulació amb l’habitatge i que tot Catalunya pugui ser zona tensionada

La diputada de la CUP, Laure Vega, durante una intervención en el pleno del Parlament

La diputada de la CUP, Laure Vega, durante una intervención en el pleno del Parlament / David Zorrakino - Europa Press

Carlota Camps

Barcelona

La CUP vol acabar amb la compra de segones residències a tot Catalunya. Sota la màxima d’«una família, una casa», els anticapitalistes plantegen que només es pugui adquirir una nova vivenda si és per destinar-la a «residència habitual i permanent». Així ho defensen en una proposició de llei que portaran al Parlament, que sí que permet comprar pisos o cases sempre que es destinin al mercat del lloguer i que s’utilitzin com a habitatge habitual de l’inquilí. A més, proposen limitar encara més els preus màxims. «Ara mateix, a la Cerdanya hi ha més habitatges d’ús residencial, de terceres, de quartes, de cinquenes residències que s’obren 15 dies a l’any, i allà ja no hi pot viure ningú. Aquest és el problema», ha assenyalat la diputada de la CUP Laure Vega en declaracions a la premsa.

Els anticapitalistes han presentat la seva pròpia llei al marge de la pactada entre el Govern i els Comuns, tot i que estan oberts al diàleg i no descarten presentar-los esmenes. La principal diferència entre les dues lleis és que la dels anticapitalistes veta la compra de segones residències, permesa en la dels Comuns, però és més laxa quant a la compra per a lloguer. La pactada amb l’Executiu, el marc de l’acord per als Pressupostos de la Generalitat, limita els pisos que pot tenir un ciutadà, tot i que els destini al lloguer, mentre que la dels cupaires no. Això sí, la de la CUP considera «zona tensionada» tot Catalunya a través de la divisió per vegueries i restringeix més el preu màxim.

Notícies relacionades

«Tenim gent que viu a l’‘Upper Diagonal’ que expulsa les persones que viuen a Nou Barris i que no deixa que la gent dels pobles del Pirineu pugui viure allà també. No es poden permetre continuar comprant cases en pobles on pràcticament ja no viu ningú fins que no arribem a un punt en què tothom tingui un lloc on viure», ha sentenciat Vega.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Govern planteja que els empleats de baixa per càncer, infart o ictus puguin tornar progressivament a la feina
  2. Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
  3. Roba una bicicleta de 12.000 euros al Barri Vell i el detenen poc després a l'antiga fàbrica Simon
  4. Robatori d'una atracció de fira de 43 tones a Sant Gregori: s’enduen un ‘saltamontes’ i el propietari alerta que 'no té frens
  5. Expectació per la convocatòria a Girona de persones que es perceben com un altre animal
  6. Rescaten una banyista a la platja de Blanes en ser arrossegada per una onada
  7. Sílvia Orriols s’obre a pactar amb Junts, però avisa: «No tothom que neix, viu i treballa a Catalunya és català»
  8. La carretera més perillosa d'Espanya es troba a Catalunya

La CUP vol prohibir la compra de segones residències a tot Catalunya

La CUP vol prohibir la compra de segones residències a tot Catalunya

Cassà activa trobades sectorials per reforçar el suport a les empreses locals

Cassà activa trobades sectorials per reforçar el suport a les empreses locals

Els Mossos busquen un violador que va deixar semiinconscient una dona que passejava els seus gossos a Montjuïc

Els Mossos busquen un violador que va deixar semiinconscient una dona que passejava els seus gossos a Montjuïc

Impulsen un taller de creativitat per a persones emprenedores en el marc del 8M a Girona

Impulsen un taller de creativitat per a persones emprenedores en el marc del 8M a Girona

El Conservatori de Girona farà una setantena d'activitats dins la Setmana Cultural

El Conservatori de Girona farà una setantena d'activitats dins la Setmana Cultural

Un estudi europeu avaluarà la qualitat de l’aire a l’interior de les llars de la ciutat de Girona

Un estudi europeu avaluarà la qualitat de l’aire a l’interior de les llars de la ciutat de Girona

Un exempleat de l'abocador de Fitó: "M'ordenaven enterrar tòxics"

Un exempleat de l'abocador de Fitó: "M'ordenaven enterrar tòxics"

De 150 a 6.000 euros: l’error amb la Renda que Hisenda pot sancionar fins i tot anys després

De 150 a 6.000 euros: l’error amb la Renda que Hisenda pot sancionar fins i tot anys després
Tracking Pixel Contents