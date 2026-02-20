Aquest és el municipi que ha retirat més de dues mil sancions i ha de retornar 29.000 euros en fotomultes
L'equip de govern va acceptar una petició de l'oposició de fer marxa enrere amb les sancions perquè molts veïns no s'havien assabentat dels canvis
Francesc Galindo
Un municipi ha decidit retirar 2.157 sancions imposades per una càmera de control d’accés i retornar 29.300 euros corresponents a multes que ja s’havien pagat. Els fets s'han produït a Manresa, on el govern municipal (ERC, PSC i Impulsem) ha acceptat un prec de Junts per deixar sense efecte els expedients, després de les queixes de veïns que asseguraven que no havien estat prou informats dels canvis de mobilitat.
Segons les dades facilitades al ple municipal, les sancions es van acumular entre el 24 de novembre i el 12 de gener, coincidint amb la posada en marxa de la nova organització de la circulació al carrer Santa Maria, reurbanitzat recentment. El dispositiu de control —una càmera que sanciona els vehicles que accedeixen a la zona restringida sense autorització— s’havia reubicat després de les obres, fet que va desencadenar un volum molt elevat de multes en poques setmanes.
D’aquestes 2.157 sancions, 563 ja s’havien abonat, majoritàriament amb el descompte del 50% per pagament anticipat. L’import total pagat ascendeix a 29.300 euros i el consistori el retornarà d’ofici, sense que les persones afectades hagin de presentar recurs.
Junts, que va portar la qüestió al ple del gener, argumenta que l’avís del canvi va ser insuficient: el govern local va comunicar el divendres 21 de novembre la finalització de les obres i el dilluns 24 va entrar en vigor la nova regulació, amb l’ampliació de l’illa de vianants i el trasllat de la càmera. A més, el sistema de fotomulta no informa al moment de la infracció, cosa que —segons el grup municipal— hauria fet que alguns conductors acumulin diverses sancions abans de ser-ne conscients. Entre els afectats, Junts assenyala famílies que accedeixen a la zona per deixar o recollir alumnes al Conservatori de Música o a l’Institut Manresa.
La càmera tornarà a sancionar a partir del 16 de març
El regidor d’Hisenda, Pere Massegú, va avançar en el darrer ple municipal que el dispositiu tornarà a estar operatiu el 16 de març, un cop s’hagi reforçat la senyalització i s’hagi fet una campanya informativa perquè els conductors tinguin clar que l’accés a l’illa de vianants està restringit i que poden ser sancionats.mateixa causa.
