Un avió de Wizz Air retorna al Prat després de detectar fum a la cabina

Protecció Civil ha activat l’alerta de pla Aerocat

Un avió de Wizz Air a Girona, en una imatge d'arxiu.

Un avió de Wizz Air a Girona, en una imatge d'arxiu. / DdG

ACN

ACN

El Prat de Llobregat

Un avió de la companyia Wizz Air ha tornat aquest divendres al matí a l’aeroport del Prat després que la tripulació detectés fum a la cabina i ho comuniqués a la torre de control, segons han confirmat fonts d’Aena a l’ACN. En un apunt a ‘X’,

Protecció Civil ha explicat que ha activat momentàniament l’alerta del pla Aerocat i que els serveis sanitaris han atès una persona. L’avió ha aterrat “de manera controlada”.

