Un avió de Wizz Air retorna al Prat després de detectar fum a la cabina
Protecció Civil ha activat l’alerta de pla Aerocat
Un avió de la companyia Wizz Air ha tornat aquest divendres al matí a l’aeroport del Prat després que la tripulació detectés fum a la cabina i ho comuniqués a la torre de control, segons han confirmat fonts d’Aena a l’ACN. En un apunt a ‘X’,
Protecció Civil ha explicat que ha activat momentàniament l’alerta del pla Aerocat i que els serveis sanitaris han atès una persona. L’avió ha aterrat “de manera controlada”.
