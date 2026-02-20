Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
agenda Gironadelictes GironaOriol CardonaAndreu d'AnglaterraBalandrauBig Joe Quartviolador Barcelona
instagramlinkedin

METEOROLOGIA

La primavera comença a notar-se: el final de la borrasca Pedro porta pujada de temperatures

Torna el clima estable, que durarà com a mínim fins a la setmana que ve

Gent passejant per un passeig marítim, en una imatge d'arxiu.

Gent passejant per un passeig marítim, en una imatge d'arxiu. / EPC

Andrea Valenzuela García

Barcelona / Girona

La borrasca Pedro posa fi a la situació que s’ha estat vivint en aquest llarg període de temporals. En tot just dos mesos, des que va començar l’any, el país ha viscut fins a 10 borrasques que han suposat una temporada una mica atípica.

Aquest dijous, la borrasca s’ha acomiadat amb un temporal de fort vent a Catalunya i amb unes ratxes de vent huracanades de fins a 100 km/h a les comarques de Tarragona.

No obstant, l’anticicló de les Açores porta una temperatura que recorda les primaverals.

Previsió per aquest divendres

La previsió meteorològica per aquest divendres anuncia un dia estable amb poc vent i sense pluges a Catalunya. Durant la matinada, s’ha format alguna boira a l’interior del territori, amb un cel blanquinós a les comarques de Barcelona per núvols mitjans espessos.

A la nit, ha baixat la temperatura mínima a una habitual del mes de febrer, fins i tot amb gelades febles als pobles del Pirineu. Tot i que aquesta zona posa fi a les nevades i dona pas a més hores de sol.

Efectes de l’anticicló

Arriba un clima estable durant diversos dies i unes temperatures que pujaran progressivament i es mantindran entre els 15ºC i els 18ºC. Tot i que moltes de les comarques del territori, i específicament el prelitoral, podrien arribar als 20 graus.

L’anticicló s’allargarà fins a la meitat de la setmana vinent, com a mínim, portant una massa d’aire temperat que recordarà els valors primaverals.

La situació climàtica quedarà molt estancada i sense vent. Els migdies seran càlids, però les nits encara mantindran un fredsemihivernal, una mica més fredes encara a les zones de l’interior. No hi ha cap previsió de precipitacions.

Catalunya, durant la setmana

A partir del cap de setmana, l’anticicló ja estarà instal·lat a Catalunya, i començarà previsiblement un període de calma.

De dilluns a divendres continua el sol, pocs núvols i boira extensa a l’interior, tot i que poc persistent, fet que defineix la monotonia anticiclònica.

Notícies relacionades

Les condicions seran molt bones fins i tot en alta muntanya, on tampoc es preveu pluja o neu. Tot i que les zones amb nevades acumulades han de tenir en compte el risc d’allaus, provocades per la pujada de la temperatura.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ERC i la CUP donen suport a limitar a 12 metres la mida dels tràilers que circulen per la Gi-531 a la Vall del Llémena
  2. Roba una bicicleta de 12.000 euros al Barri Vell i el detenen poc després a l'antiga fàbrica Simon
  3. Joan Laporta: «Entenem perfectament que un gironí sigui del Girona»
  4. Arrenca a Girona l’estudi de salut “més ambiciós”: seguirà 4.000 persones en deu anys
  5. «L’arribada d’immigració s’ha provocat per enfonsar els salaris»
  6. L’exalcalde de Lloret Jaume Dulsat es converteix en el màxim responsable d’Eurofirms a Espanya
  7. Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
  8. Molts gironins ho fan sense saber que Hisenda pot multar-los per compartir compte amb els seus fills

Un avió de Wizz Air retorna al Prat després de detectar fum a la cabina

Un avió de Wizz Air retorna al Prat després de detectar fum a la cabina

Denunciats dos conductors beguts i un de drogat en un control a Vidreres

Denunciats dos conductors beguts i un de drogat en un control a Vidreres

Endesa inverteix 750.000 euros per reforçar la xarxa de Llançà i millorar el servei a 1.200 clients

Endesa inverteix 750.000 euros per reforçar la xarxa de Llançà i millorar el servei a 1.200 clients

El PSC de Girona impulsa una taula de treball sobre el present i futur de l’educació a la ciutat

El PSC de Girona impulsa una taula de treball sobre el present i futur de l’educació a la ciutat

El Bo Lloguer Jove: com accedir als ajuts de lloguer de la Generalitat a les comarques gironines

El Bo Lloguer Jove: com accedir als ajuts de lloguer de la Generalitat a les comarques gironines

Una jubilada és obligada a tornar gairebé 23.000 euros per tenir el seu fill empadronat

Una jubilada és obligada a tornar gairebé 23.000 euros per tenir el seu fill empadronat

Cobres entre 22.000 i 35.000 euros? Hisenda adverteix que podries pagar més a la Renda del 2026 per aquest motiu

Cobres entre 22.000 i 35.000 euros? Hisenda adverteix que podries pagar més a la Renda del 2026 per aquest motiu

El final de la borrasca Pedro porta una pujada de les temperatures

El final de la borrasca Pedro porta una pujada de les temperatures
Tracking Pixel Contents