METEOROLOGIA
La primavera comença a notar-se: el final de la borrasca Pedro porta pujada de temperatures
Torna el clima estable, que durarà com a mínim fins a la setmana que ve
Andrea Valenzuela García
La borrasca Pedro posa fi a la situació que s’ha estat vivint en aquest llarg període de temporals. En tot just dos mesos, des que va començar l’any, el país ha viscut fins a 10 borrasques que han suposat una temporada una mica atípica.
Aquest dijous, la borrasca s’ha acomiadat amb un temporal de fort vent a Catalunya i amb unes ratxes de vent huracanades de fins a 100 km/h a les comarques de Tarragona.
No obstant, l’anticicló de les Açores porta una temperatura que recorda les primaverals.
Previsió per aquest divendres
La previsió meteorològica per aquest divendres anuncia un dia estable amb poc vent i sense pluges a Catalunya. Durant la matinada, s’ha format alguna boira a l’interior del territori, amb un cel blanquinós a les comarques de Barcelona per núvols mitjans espessos.
A la nit, ha baixat la temperatura mínima a una habitual del mes de febrer, fins i tot amb gelades febles als pobles del Pirineu. Tot i que aquesta zona posa fi a les nevades i dona pas a més hores de sol.
Efectes de l’anticicló
Arriba un clima estable durant diversos dies i unes temperatures que pujaran progressivament i es mantindran entre els 15ºC i els 18ºC. Tot i que moltes de les comarques del territori, i específicament el prelitoral, podrien arribar als 20 graus.
L’anticicló s’allargarà fins a la meitat de la setmana vinent, com a mínim, portant una massa d’aire temperat que recordarà els valors primaverals.
La situació climàtica quedarà molt estancada i sense vent. Els migdies seran càlids, però les nits encara mantindran un fredsemihivernal, una mica més fredes encara a les zones de l’interior. No hi ha cap previsió de precipitacions.
Catalunya, durant la setmana
A partir del cap de setmana, l’anticicló ja estarà instal·lat a Catalunya, i començarà previsiblement un període de calma.
De dilluns a divendres continua el sol, pocs núvols i boira extensa a l’interior, tot i que poc persistent, fet que defineix la monotonia anticiclònica.
Les condicions seran molt bones fins i tot en alta muntanya, on tampoc es preveu pluja o neu. Tot i que les zones amb nevades acumulades han de tenir en compte el risc d’allaus, provocades per la pujada de la temperatura.
Subscriu-te per seguir llegint
- ERC i la CUP donen suport a limitar a 12 metres la mida dels tràilers que circulen per la Gi-531 a la Vall del Llémena
- Roba una bicicleta de 12.000 euros al Barri Vell i el detenen poc després a l'antiga fàbrica Simon
- Joan Laporta: «Entenem perfectament que un gironí sigui del Girona»
- Arrenca a Girona l’estudi de salut “més ambiciós”: seguirà 4.000 persones en deu anys
- «L’arribada d’immigració s’ha provocat per enfonsar els salaris»
- L’exalcalde de Lloret Jaume Dulsat es converteix en el màxim responsable d’Eurofirms a Espanya
- Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
- Molts gironins ho fan sense saber que Hisenda pot multar-los per compartir compte amb els seus fills