Una de les millors cafeteries del món està a Barcelona

Poblenou s'ha convertit en la capital barcelonina del cafè d'especialitat i el disseny

Nomad Frutas Selectas.

Nomad Frutas Selectas. / Instagram

Òscar Broc

Barcelona

Fa unes setmanes ens llevàvem amb la notícia que un local del Poblenou ha entrat a la prestigiosa llista de les 100 millors cafeteries del planeta Terra. És Nomad Frutas Selectas (Pujades, 95), un espai modern amb esquitxos industrials (molt del barri), que ocupa el lloc 25, la qual cosa em sembla un assoliment tan destacable com també merescut. El seu 'batch brew' és sublim. I els entrepans i brioixeria estan a l'alçada de les circumstàncies.

El cert és que Poblenou s'ha convertit en la capital barcelonina del cafè d'especialitat i el disseny. No té tantes coffee shops com l'Eixample, però la qualitat i creativitat de les seves propostes crida poderosament l'atenció. Penso en cafeteries com Orval (Buenaventura Muñoz, 31), amb una estètica a mig camí entre un dibuix de Jordi Labanda i un magatzem industrial. Veig revistes de tendències, ceràmiques, plantes, fusta i formigó. El sol banya l'interior de la planta baixa en l'hora màgica. En aquest preciós local podràs assaborir grans i brioixeria d'alta gamma en un entorn que sembla fet per deixar bocabadats els lectors de la revista 'Apartamento'.

Taulat 44 (Taulat, 44) és una altra aposta per l'estètic que crida Poblenou a tots els seus racons. Línies nues, tocs industrials, colors nets i llum solar. El cafè d'especialitat és només el pinacle d'una oferta que congrega dissenyadors, fotògrafs i instagrammers (si és que instagrammer és una professió). El seu fort és la pastisseria i brioixeria de qualitat. I el brunch, un dels més saludables i acurats de la zona. Necessitaràs anar a diverses classes de meditació transcendental, si pretens esmorzar en aquest 'hot spot' i no treure ni una sola foto.

A mi m'agrada molt el Pècora (Pujades, 113), un espai 100% Poblenou, reduït a la seva mínima expressió, amb tamborets reconvertits en taules, rajoles blanques a les parets i cadires de plàstic retro. I grans de Three Marks Coffe, poca broma. El flat white és excel·lent (3 €) i també els entrepans. Provo el planxat amb pa pebete, pernil i formatge. Un bikini amb molla argentina que està cremós i suculent. Comprovo que també facturen unes cookies extraordinàries. ¿Ambient relaxat i tasses de felicitat per a un dissabte al matí sense ambicions? Ets al lloc perfecte.

I si la teva parella, de sobte, s'ha tornat un intenset del cafè, l'agafes de l'orella i el portes a Sensorial Coffee (Llull, 199). Encara que té una interessant carta de salats, brioixeria i pastisseria d'altes prestacions, el que realment importa en aquest espai és el gra i tot el que ve després. El cafè (d'especialitat) dels molt cafeters.

