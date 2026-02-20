Els metges protesten en un nou pols a Salut: "La sanitat col·lapsarà com va passar amb Rodalies"
El malestar dels facultatius amb la consellera Pané creix: "Encara no s’ha assegut a dialogar"
Beatriz Pérez
Uns mil metges, segons la Guàrdia Urbana –3.000 segons el sindicat Metges de Catalunya (MC)–, hantornat a sortir aquest divendres als carrers de Barcelona en una nova jornada de vaga per protestar per la sobrecàrrega laboral, la falta de conciliació i les guàrdies de 24 hores. I reclamen un conveni mèdic propi. ‘Zombies de guàrdia’ ha sigut un de les pancartes que es podien llegir en la protesta i, en un ambient festiu, els metges s’han posat a ballar ‘Thriller’ de Michael Jackson simulant ser zombis. La manifestació –que ha tingut un suport més elevat entre els metges de família que dels hospitals, fet que prova el nivell de malestar existent en l’atenció primària– va arrencar a les 10.30 hores davant la seu de la Conselleria de Salut i ha tallat l’avinguda Diagonal cap a les 12 del migdia.
Durant tota aquesta setmana, el sindicat català ha recolzat les vagues en diferents comunitats autònomes per protestar contra l’Estatut Marc del Ministeri de Sanitat. Però, a més, ha volgut convocar la seva pròpia aturada –el dilluns 16 i aquest divendres 20– per interpel·lar directament a Salut– amb la consellera Olga Pané al capdavant– i exigir-li millores. «Faig vaga perquè així no aguantarem gaire temps. Treballem jornades que no s’acaben. Arribo sempre una hora abans a treballar i els meus fills em pregunten per què no soc a casa. Me’n vaig a treballar i estan dormint. Arriboa la nit i estan dormint», explica a El Periódico de Catalunya Álex Manzanares, cirurgià pediàtric a l’Hospital Sant Joan de Déu.
Els facultatius protesten per la sobrecàrrega laboral, la falta de conciliació i les guàrdies de 24 hores. I reclamen un conveni mèdic propi
La vaga a Catalunya ha tingut un seguiment del 7,2 % en la sanitat catalana, segons la Conselleria de Salut, i d’un 43% segons Metges de Catalunya. També segons aquest sindicat, l’aturada en la primària ha sigut del 45%, i als hospitals, del 29%. En tot cas, el seguiment ha sigut discret i és possible que hi hagi influït el cansament del col·lectiu, ja que la d’avui era la vuitena jornada de vaga mèdica a Catalunya des del juny passat.
«Situació crítica sanitària»
«Pané, ¿pa’ qué? Pané, pa’ na’» ha sigut un altre dels lemes d’aquest divendres. Els metges critiquen Olga Pané –una de les conselleres de Salut dels últims anys que més rebuig genera entre els facultatius– que encara no s’hagi assegut ni a dialogar amb ells. «El Govern no s’asseu amb els metges per parlar d’aquesta situació crítica sanitària. Estem donant solucions dels anys 80 a problemes del segle XXI. Un dia ens llevarem i veurem el sistema sanitari col·lapsat, com ha passat amb Rodalies», ha criticat el secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart.
La metge de família Pilar González ha vingut aquest divendres a Barcelona des de Santa Margarida de Montbui (Anoia) per protestar contra el que considera una «deshumanització de la sanitat». «Faig vaga perquè no puc amb la meva vida. Estimo la meva especialitat a mort, però cada vegada em costa més treballar i la meva salut mental va a pitjor», relata la Pilar. Explica que visita diàriament 40 pacients. «Me’n vaig a casa esgotada amb la sensació de no haver atès com m’hauria agradat. Faig de tot per regular-me: ioga, vaig a córrer... Però arriba un moment en què pesa molt». Lamenta que els residents ja no volen ser metges de família, una especialitat «preciosa» si es pot exercir «bé».
«Faig vaga perquè no puc amb la meva vida. Estimo la meva especialitat a mort, però cada vegada em costa més treballar i la meva salut mental va a pitjor»
«Hem arribat al col·lapse», afirma per la seva banda Jordi Aparicio, metge de família al CAP Sant Llàtzer de Terrassa. Denuncia la quantitat de feina que no queda «registrada». Un altre dels aspectes que ha sobrevolat en la manifestació d’aquest divendres és la dificultat per conciliar. Ho explicava la també metge de família (al CAP d’Esparreguera) Vanesa León. «Em queixo de la conciliació, no se’ns facilita el teletreball per a algunes coses, quan algunes funcions són telemàtiques des de la pandèmia. A mi el teletreball em facilitaria molt la conciliació», deia aquesta facultativa, que a més ha afirmat que els metges han de «fer malabars» per anar-se’n de vacances amb la seva família.
«Un país desballestat»
Pels volts de les 13 hores la manifestació ha arribat al punt de partida, la seu de Salut, on s’han llegit diversos manifestos. Els metges han criticat les jornades setmanals de 37 hores i mitja, les jornades obligatòries de guàrdies de 500 hores i les jornades de tarda (o «doblatges») per reduir la llista d’espera i millorar l’accessibilitat. «Tenim un país desguassat», ha insistit Lleonart. Considera que les guàrdies són un «anacronisme del segle passat» i que les noves generacions no estan disposades a seguir aquest model.
«Em queixo de la conciliació, no se’ns facilita el teletreball per a algunes coses, quan algunes funcions són telemàtiques des de la pandèmia»
El secretari general de MC assegura que el sistema sanitari actual està dissenyat per a la Catalunya dels 6 milions de persones, però ara ja hi ha 8,5 milions i més envelliment poblacional. «Cal seure ja —ha dit al·ludint a la consellera Pané—. Si no tenen clar que s’han d’asseure, persistirem. Ens hi va la salut del sistema sanitari». I ha indicat que els incentius als CAP per no allargar les baixes laborals són un bon exemple de solucions dels anys 80.
Subscriu-te per seguir llegint
- ERC i la CUP donen suport a limitar a 12 metres la mida dels tràilers que circulen per la Gi-531 a la Vall del Llémena
- Roba una bicicleta de 12.000 euros al Barri Vell i el detenen poc després a l'antiga fàbrica Simon
- Joan Laporta: «Entenem perfectament que un gironí sigui del Girona»
- Arrenca a Girona l’estudi de salut “més ambiciós”: seguirà 4.000 persones en deu anys
- «L’arribada d’immigració s’ha provocat per enfonsar els salaris»
- L’exalcalde de Lloret Jaume Dulsat es converteix en el màxim responsable d’Eurofirms a Espanya
- Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
- Molts gironins ho fan sense saber que Hisenda pot multar-los per compartir compte amb els seus fills