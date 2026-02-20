La xarxa tindrà la setmana que ve 200 trams amb limitació de velocitat
La xifra és lleugerament més elevada que la setmana anterior, quan se’n van registrar 193
Pau Lizana Manuel
Les limitacions temporals de velocitat (LTV) han passat a formar part del vocabulari del gruix dels usuaris de Rodalies des de l’accident de Gelida. Aquests trams, en els quals els trens avancen a menys velocitat a causa d’alguna incidència present a la infraestructura, es troben darrere de la majoria dels retards de les línies de la xarxa ferroviària catalana que estan operatives. Aquesta setmana els maquinistes han hagut de reduir el ritme del seu material mòbil en 193 punts de la xarxa. La setmana que ve, segons preveu un document al qual va tenir accés EL PERIÓDICO, augmentarà fins als 200.
El secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, va assegurar que aproximadament la meitat d’aquestes limitacions estan vinculades a les obres d’emergència que s’estan produint a la xarxa de Rodalies –i que han suposat un desemborsament de prop de 100 milions d’euros de les arques públiques i el desplegament de 400 treballadors d’Adif–. Santano preveu que la meitat dels 200 trams desapareguin a finals de mes i que la resta, lligada a actuacions o incidències que ja estaven en marxa abans de la crisi, ho faci per a finals d’abril.
Transports preveia acabar el febrer amb 100 restriccions
Final d’any
El secretari d’Estat, en una roda de premsa conjunta amb la consellera de Territori, Sílvia Paneque, no va descartar que anessin apareixent algunes restriccions més, tot i que va apuntar que el 90% estarien resolts per a finals d’any. No obstant, sembla difícil que en tot just 10 dies es resolguin 100 d’aquestes restriccions, per la qual cosa tot apunta que les afectacions persistiran més enllà del calendari fixat. Sigui com sigui, que un centenar de les limitacions de velocitat que eternitzen alguns trajectes de Rodalies aquests dies ja estiguessin actives abans de l’accident deixa entreveure que algunes d’aquestes restriccions de velocitat s’han tornat "endèmiques", en paraules d’Adrià Ramírez, president de l’associació Promoció del Transport Públic. "Moltes de les limitacions prèvies a l’actual fa mesos o fins i tot anys que existeixen", explica Ramírez, que afegeix que hi ha persones que "han estat veient la mateixa esquerda des de fa dos anys".
"La velocitat de resolució de les limitacions temporals és lenta, un dels problemes greus de la xarxa", diu Ramírez, que creu que la solució és fàcil: "És una d’aquestes actuacions que no volen grans inversions, sinó més manteniment". Si fins ara no s’ha fet més per alleujar les restriccions és perquè ampliar els pressupostos de conservació "no talla cintes".
