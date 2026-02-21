Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Barcelona s'omple de milers de joves curiosos a la recerca de ‘therians’, que no fan acte de presència

La quedada de persones que s'identifiquen amb animals deriva en una trobada amb alguns joves que en fan burla

Joves esperant a veure 'therians'

Joves esperant a veure 'therians' / ACN

ACN

Barcelona

L'Arc de Triomf de Barcelona s'ha omplert aquesta tarda de curiosos a la recerca de 'therian'. Sorgida a través de les xarxes socials, a les 18.30h hi havia prevista una trobada de joves que s'identifiquen amb animals, però no han fet acte de presència i la cita ha derivat en una quedada de centenars de joves i alguns d'ells feien burla d'aquestes persones. "No hi ha hagut 'therians' com a tal, hi havia gent fent el tonto", ha resumit l'Ian en declaracions a l'ACN. "Sabíem que vindria molta gent, però n'ha vingut molta més de la que esperàvem", ha afegit. Cap a les 19h de la tarda, de fet, el passeig de Lluís Companys estava ple. Alguns dels joves s'han posat màscares i han llançat pinso en senyal de befa.

