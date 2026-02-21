Barcelona s'omple de milers de joves curiosos a la recerca de ‘therians’, que no fan acte de presència
La quedada de persones que s'identifiquen amb animals deriva en una trobada amb alguns joves que en fan burla
ACN
Barcelona
L'Arc de Triomf de Barcelona s'ha omplert aquesta tarda de curiosos a la recerca de 'therian'. Sorgida a través de les xarxes socials, a les 18.30h hi havia prevista una trobada de joves que s'identifiquen amb animals, però no han fet acte de presència i la cita ha derivat en una quedada de centenars de joves i alguns d'ells feien burla d'aquestes persones. "No hi ha hagut 'therians' com a tal, hi havia gent fent el tonto", ha resumit l'Ian en declaracions a l'ACN. "Sabíem que vindria molta gent, però n'ha vingut molta més de la que esperàvem", ha afegit. Cap a les 19h de la tarda, de fet, el passeig de Lluís Companys estava ple. Alguns dels joves s'han posat màscares i han llançat pinso en senyal de befa.