El Constitucional dona llum verda a l’eutanàsia de Noelia
La Sala Segona del TC es va reunir de forma extraordinària i va acordar per unanimitat no admetre a tràmit el recurs del pare de la jove.
Ángeles Vázquez
El Tribunal Constitucional (TC) va rebutjar de pla el recurs amb què el pare de Noelia pretenia parar la seva eutanàsia. La Sala Segona, en sessió extraordinària i per unanimitat, va decidir no admetre a tràmit la impugnació amb què l’home pretenia oposar-se a l’autorització que la Comissió de Garanties i Avaluació havia concedit el 18 de juliol del 2024 a la seva filla, de 24 anys d’edat i que pateix una lesió medul·lar després d’un intent de suïcidi, de tenir una mort digna. Per a la cort de garanties no ha existit cap violació de dret fonamental, i això dona llum verda a l’eutanàsia de la jove.
Fonts del TC assenyalen a El Periódico, del mateix grup editorial de Diari de Girona, que la Sala Segona es reuneix habitualment els dilluns, però el recurs del pare, representat per Advocats Cristians, incloïa diverses mesures cautelaríssimes per intentar la paralització de l’eutanàsia, cosa que va portar la Sala Segona a avançar la seva reunió. Tot i que la decisió sobre l’admissió a tràmit de la impugnació corresponia a la Secció Quarta, composta per María Luisa Balaguer, Ramón Sáez i Enrique Arnaldo, tots tres van entendre que l’interès que l’assumpte desperta en la societat feia necessari que s’elevés a la Sala Segona, composta per ells tres més César Tolosa i Laura Díez Bueso, sota la presidència de la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán.
L’assumpte es va resoldre amb rapidesa i sense cap mena de discrepància. Els sis magistrats van coincidir que, al llarg del procediment, s’havien respectat escrupolosament els drets fonamentals de Noelia. Fins i tot, en el seu cas, sense que hagués sigut necessari, per a una garantia més gran, es va elevar la seva petició a la Comissió de Garanties i Avaluació perquè pràcticament una vintena de persones es pronunciessin sobre el cas; van acabar aprovant la prestació de l’ajuda a morir a través de la via que la jove havia sol·licitat.
Rapidesa
El Constitucional es va pronunciar amb una rapidesa inusitada, perquè el Tribunal Suprem va inadmetre el recurs del pare el passat 29 de gener. Per això la seva última oportunitat va passar pel TC, que pretenia que revoqués la interlocutòria de la Sala del Contenciós de l’alt tribunal, que al seu torn en confirmava un altre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que avalava la resolució de la Comissió de Garanties i Avaluació. Amb la decisió del TC que es va conèixer ahir, ja no hi ha obstacles per procedir a l’eutanàsia de la jove.
