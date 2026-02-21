Relacions entre socis
ERC rebutja negociar els pressupostos d’Illa per no veure prou garanties de Sánchez amb l’IRPF
Junqueras reuneix els càrrecs del partit aquest dissabte per abordar la situació actual de les relacions amb els socialistes
Quim Bertomeu
Després de mesos de negociacions i espera, aquest dissabte havia de ser el dia en què ERC comuniqués formalment la seva disposició a negociar i desbloquejar els pressupostos de Salvador Illa. Finalment, no serà així. El líder del partit, Oriol Junqueras, té decidit mantenir el rebuig de negociar els comptes catalans i així ho traslladarà als dirigents de l’organització. «No es donen les condicions», expliquen fonts republicanes.
Durant l’última setmana, semblava que totes les peces havien anat encaixant perquè la decisió d’ERC fos afirmativa, però divendres hi va haver un gir de guió. Segons ha publicat ‘La Vanguardia’ i ha confirmat EL PERIÓDICO, Junqueras es va veure ahir amb el president del Govern, Pedro Sánchez, a Madrid. La trobada no va anar bé, ja que el líder republicà va considerar que no va obtenir un compromís bastant sòlid del PSOE per avançar en la direcció que Catalunya pugui recaptar algun dia l’IRPF que es paga a la comunitat, una condició sine qua non per a ERC. Després d’aquesta trobada, ha decidit mantenir el rebuig de negociar els pressupostos de la Generalitat. Aquest dissabte ho explicarà formalment a l’executiva del partit i al consell nacional.
Quan a començaments d’any Junqueras va pactar amb Sánchez el nou finançament de Catalunya, el camí cap als pressupostos catalans semblava pla del tot. No obstant, ERC va demanar dues garanties més abans d’asseure’s a parlar dels comptes catalans. En primer lloc, va exigir desencallar el consorci d’inversions Estat-Generalitat. En segon lloc, va reclamar tramitar al Congrés la llei perquè Catalunya pugui recaptar el seu IRPF en el futur. «S’ha de complir tot el que està recollit en el pacte d’investidura», va advertir Junqueras dilluns passat.
El consorci per millorar l’execució de les inversions a Catalunya està encarrilat, com va explicar EL PERIÓDICO a principis de setmana. Fonts coneixedores de la negociació assenyalen que, en els últims dies, el Ministeri de Transports i ERC han acostat posicions fins al punt que només està pendent de tancar algun «detall tècnic». La idea és que en els pròxims dies els republicans registrin al Congrés la proposició de llei que servirà per crear aquest instrument.
La qüestió de l’IRPF és la que ho ha complicat tot. El PSOE no vol, ara per ara, fer passos concrets en aquesta direcció perquè considera que és un desgast inassumible després dels revessos a Extremadura i Aragó i davant la pròxima cita electoral de Castella i Lleó. Davant la falta de moviments del PSOE, el president Illa va assumir divendres el seu «compromís total» per «avançar cap a la hisenda catalana i la gestió de l’IRPF». Un compromís dirigit als republicans perquè els servís com a garantia que això es farà tard o d’hora i, així, poder asseure’s a negociar els comptes catalans. No obstant, per a ERC no n’hi ha hagut prou amb la paraula del president.
Els pressupostos del 2026 són molt importants per a Illa. Des que va arribar al poder l’agost del 2024 no ha pogut aprovar encara uns comptes públics. Els del 2024 van ser impossibles per falta de temps i els del 2025 per falta de suports. Els del 2026, per tant, són claus si el Govern vol guanyar un any d’estabilitat i estalviar-se el soroll de tambors d’unes eleccions anticipades. El president Illaté ja lligat el compromís dels Comuns i semblava una qüestió de temps sumar-hi ERC. No està descartat del tot, però aquest dissabte Junqueras ha fet una frenada.
