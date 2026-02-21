Illa manifesta el seu "compromís total" amb la recaptació de l’IRPF
Garanteix "les iniciatives parlamentàries necessàries" per fer possible el model de finançament a l’espera que ERC se sent a negociar
Sara González
Objectiu: aconseguir el suport d’ERC als pressupostos en temps rècord. Després d’assegurar el suport dels Comuns, el president de la Generalitat, Salvador Illa, té clar que vol tancar també el vistiplau dels republicans. La negociació encara no ha començat, però ahir va reafirmar la seva intenció que s’iniciï en les pròximes hores. "El meu compromís amb el model de finançament és total i, de forma molt especial, amb avançar cap a la hisenda catalana i la recaptació de l’IRPF", va assegurar el líder del PSC durant la seva intervenció davant del consell tècnic, l’òrgan integrat per alts càrrecs de l’Administració, amb l’objectiu que les seves paraules tinguin ressò dins del partit d’Oriol Junqueras.
L’acord per a la creació del consorci d’inversions, recollit en l’acord d’investidura, està a punt de caramel. Es tracta d’una de les exigències que ha fet ERC per asseure’s a parlar dels comptes. Però no l’única, ja que després de retirar dilluns passat la seva proposta de recaptació de l’IRPF al Congrés per afavorir la negociació els republicans, van advertir que això no significava una renúncia i que, per tant, continuarien esperant un moviment en aquest sentit.
El consell nacional d’ERC
El president ho ha fet, i ara seran els dirigents de la seu del carrer de Calàbria els que hauran de valorar si es donen per satisfets amb el que ha dit Illa, que ha reafirmat el compromís amb impulsar les "iniciatives parlamentàries necessàries" perquè el model de finançament pugui ser una realitat. I és que, després de la retirada del seu text, la via oberta és que la qüestió de l’IRPF s’afronti via esmena en la llei del finançament que haurà de ser sotmesa a votació al Congrés. Els republicans, per la seva banda, celebren aquest dissabte un consell nacional clau en el qual hauran de decidir si accedeixen a asseure’s a la taula dels pressupostos, per als quals encara no han explicitat quines seran les seves demandes.
"Els pressupostos són un instrument necessari", va defensar ahir el president, que va anticipar que volia llançar un "missatge nítid" als seus socis, a banda de recordar també que està compromès a complir de forma "escrupolosa" tots els punts que van ser pactats per a la seva investidura el 2024. "Ens sentim orgullosos d’aquests acords", va afirmar sota el convenciment, va afegir, que van en benefici de Catalunya.
Illa va reconèixer que l’últim mes, transcorregut durant la seva baixa mèdica, ha sigut "difícil" i "intens" per al Govern, amb la crisi dels trens de Rodalies derivada de l’accident de Gelida, les successives vagues de professors, metges i agricultors i la gestió de temporals de pluja i vent. Davant aquesta situació, va demanar als alts càrrecs mantenir el rumb, "no perdre la perspectiva" ni donar "batzegades" perquè el full de ruta de l’executiu està "ben traçat".
De fet, va explicitar que la seva intenció aquesta setmana ha sigut "reflectir les prioritats" de l’Executiu, centrades en polítiques de vivenda i la millora dels serveis públics. Això, va resumir, queda recollit en el "primer pas" per tenir pressupostos amb l’acord amb els Comuns, segellat dijous després d’arribar a una entesa per limitar la compra especulativa de vivenda en un termini de sis mesos.
Romero, preparada
Després de les declaracions del president, la consellera d’Economia, Alícia Romero, responsable de la negociació amb els socis, va afirmar que està preparada per obrir "pròximament" el diàleg amb ERC i va avançar que la tramitació del nou model de finançament començarà després de Setmana Santa. La Generalitat, va assegurar, està en una situació "complexa" governant en aquests moments amb els pressupostos prorrogats de 2023, i per això cal disposar de nous comptes que reflecteixin els recursos addicionals que s’estan recaptant.
En mans d'ERC està decidir quan es dona el tret de sortida a parlar sobre els pressupostos i amb quines condicions. Illa, que no concep cap altre escenari que el de sortir victoriós, vol que sigui ràpid per poder treure els números del calaix la setmana que ve, però Junqueras serà qui en determini el ritme.
