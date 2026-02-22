Temps
Catalunya viu el primer cap de setmana sense cap pluja des de fa gairebé mig any
Des d’inicis de setembre ha plogut cada cap de setmana en un punt o un altre de Catalunya fins a aquest diumenge de calma atmosfèrica i augment de les temperatures
Jordi Grífol
Catalunya viu aquest diumenge una jornada pràcticament primaveral, amb cel serè i temperatures màximes que voregen els 20 graus a bona part del territori. Una calma anticiclònica insòlita després d’una llarga tardor i un inici d’any marcat per l’arribada gairebé incessant de borrasques, les pluges persistents –i torrencials– i els episodis de temps advers com el temporal més recent de vent huracanat. De fet, aquest dia plàcid trenca una ratxa de 23 caps de setmana consecutius en els quals ha plogut en un punt o un altre de Catalunya.
No passava un cap de setmana sense cap pluja a Catalunya des del 6 i 7 de setembre, gairebé mig any, segons ha destacat el compte de meteorologia Seguim la Méteo a X. La persistència d’un anticicló sobre la península Ibèrica permet aquest diumenge de plena estabilitat sobre tot el territori, amb un augment generalitzat de les temperatures que s’espera que tingui continuïtat durant aquesta setmana.
Aquest diumenge, la temperatura es mou entre els 20 i 22 °C al sector central del prelitoral i litoral sud de Catalunya. A les dotze del migdia, les estacions meteorològiques marcaven màximes de 20,7 °C a Vallirana (Baix Llobregat), 20 °C al Montmell (Baix Penedès) i 19,8 °C a Barcelona i Miami Platja (Tarragona) en una jornada d’estabilitat total; ni rastre de pluja, vent ni nevades.
Setmana de temperatures més altes
Aquesta pujada de temperatures tindrà certa continuïtat. Especialment en l’inici de la setmana que ve, les temperatures seran superiors a les habituals per a l’època de l’any a la major part d’Espanya, apunta l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), i es poden superar els 25 °C en alguns punts de l’àrea mediterrània.
A Catalunya, la setmana començarà amb un ambient assolellat malgrat la presència d’algun banc de boira a l’interior. Tot i un lleu descens de temperatura dimecres, es mantindrà en tot cas per sobre de la mitjana climàtica, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).
Noves precipitacions
Fins dijous de la setmana que ve predominarà la calma atmosfèrica. No obstant, a partir de llavors podrien arribar nous fronts, amb precipitacions sobretot en zones del nord i l’oest de la Península, alerta l’Aemet.
Encara és aviat per pronosticar la setmana del 2 al 8 de març, expliquen, però amb la informació disponible les temperatures podrien tornar als valors propis de l’època de l’any i es podria produir un pas de fronts que donés lloc a noves precipitacions.
