Cinc detinguts a Barcelona després d’una trobada de ‘therians’ que acaba amb incidents
Un detingut i càrregues policials en una quedada viral sense rastre de ‘therians’ a l’Arc de Triomf de Barcelona
Redacció
Cinc persones han estat detingudes aquest dissabte a la nit per desordres públics a Barcelona després d’una trobada de ‘therians’ que ha acabat amb enfrontaments, motiu pel qual la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra han hagut d’intervenir per desallotjar la zona, segons han explicat a EFE fonts policials i municipals.
A través de les xarxes socials, seguidors del fenomen ‘therian’ —joves que s’identifiquen amb animals i actuen com a tals tapant-se la cara amb màscares— s’havien donat cita aquesta tarda a l’Arc de Triomf de Barcelona.
Diversos centenars de joves, entre seguidors d’aquest fenomen i curiosos, han acudit a una cita que ha arribat a reunir unes 3.000 persones i que, en un primer moment, s’ha desenvolupat de manera pacífica.
Vandalisme
Després de la concentració, un grup de persones ha provocat incidents que han acabat amb enfrontaments, vandalisme i danys al mobiliari urbà.
Moment per a l’acord
La Guàrdia Urbana ha requerit la intervenció dels Mossos d’Esquadra per poder desallotjar la zona i els incidents han finalitzat amb cinc detencions, quatre a càrrec dels Mossos d’Esquadra i una de la policia de Barcelona.
