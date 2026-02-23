A judici després d’estiu
La fiscalia demana cinc anys de presó per al director de l’escola Pare Manyanet que va castigar un informàtic per denunciar un capellà pedòfil
El ministeri públic, que sol·licita la mateixa pena per a un advocat de l’orde, considera que es van cometre delictes d’assetjament laboral, coaccions i obstrucció a la justícia
El director de l’escola Pare Manyanet a l’informàtic que va denunciar el capellà pedòfil: «Has perjudicat l’escola»
Guillem Sánchez
La fiscalia creu que la conducta del director de l’escola Pare Manyanet de Sant Andreu (Barcelona) i d’un advocat del mateix orde, que van reprendre un informàtic per denunciar un capellà pedòfil, és delictiva, segons les fonts consultades per El Periódico, del mateix grup editorial que aquest diari. En el seu escrit, el ministeri públic acusa Josep Maria T. i Antonio R. de coaccionar i assetjar aquest informàtic, el seu empleat. La fiscalia, a més, considera que l’actuació de tots dos va poder obstruir l’acció de la justícia en l’esclariment dels fets que l’informàtic havia posat en coneixement dels Mossos d’Esquadra: la troballa de 39 gigues de pornografia infantil a l’ordinador d’un sacerdot que seguia en contacte amb menors de l’escola.
La fiscalia sol·licita per a aquests dos homes una pena de presó de cinc anys i tres mesos en total: un any i tres mesos pel delicte d’assetjament laboral, dos anys per un delicte continuat de coaccions i dos anys pel delicte d’obstrucció a la justícia.
L’acusació particular, que exerceix el despatx de l’advocada Carla Vall, aprecia els mateixos delictes que la fiscalia però sol·licita per a Josep Maria T. i per a Antonio R. una pena més elevada: set anys de presó en total per a cada un d’ells.
Càrrec de responsabilitat
Josep Maria T. ja no és director de l’escola de Sant Andreu, ara ocupa un càrrec de més responsabilitat dins de l’orde del Pare Manyanet, i l’advocat Antonio R., que exercia de ‘compliance officer’ –una posició que ha de vetllar pel compliment de la llei dins de l’empresa–, ja no treballa per a la institució religiosa.
Amb la presentació d’aquests escrits, el Jutjat d’Instrucció número 7 de Barcelona conclou una fase d’instrucció que, en una etapa anterior, es va arribar a arxivar i es va haver de reobrir per decisió de l’Audiència de Barcelona. Si no s’arriba a un acord entre totes les parts, el judici contra els acusats se celebrarà, presumiblement, la tardor d’aquest any o a inicis del 2027.
Un àudio, clau en el procés judicial
El director de l’escola Pare Manyanet de Sant Andreu (Barcelona), Josep Maria T., es va reunir el 6 d’abril del 2021 amb un informàtic del centre per retreure-li que hagués contactat amb els Mossos d’Esquadra després de descobrir que a l’ordinador personal del sacerdot Joaquim Calvet, exprofessor que seguia en contacte amb menors, hi havia 39 gigues de pornografia infantil.
L’informàtic havia descobert per accident aquestes imatges –que incloïen violacions explícites de menors– mentre intentava arreglar el portàtil del capellà, que li havia ordenat que el revisés perquè funcionava «lent». L’informàtic va gravar aquesta trobada amb Josep Maria T., llavors director de l’escola.
Els fets
A l’àudio es pot sentir com el responsable de l’escola culpa l’empleat del descens de les inscripcions escolars i que això comportés que alguns professors perdessin la seva feina. També l’acusa d’haver incomplert la clàusula de confidencialitat a l’haver contactat amb la policia. I finalitza la reunió remarcant-li que l’advocat de la congregació, Antonio R., li ha obert un expedient informatiu.
L’expedient, redactat per l’advocat Antonio R., qualificava els fets protagonitzats per l’informàtic com «un atemptat contra els drets a la intimitat, la privacitat i la pròpia imatge del pare Joaquim Calvet de manera injusta i injustificada», i afegia que l’actuació del tècnic podria ser constitutiva del «delicte de revelació de secrets tipificat als articles 197 i 199 del Codi Penal». L’advocat, en l’escrit, deixava en mans de la direcció del centre les mesures cautelars que s’havien d’aplicar a l’informàtic per impedir que perjudiqués «els membres de la comunitat educativa» o tornés «a cometre fets que podrien ser constitutius d’infracció».
Finalment, l’informe anunciava que es valoraria fins i tot si procedia interposar una querella contra el treballador. El director li va remarcar que, sense tornar al seu despatx, havia de marxar a casa perquè a partir d’aquell moment treballaria a distància. Al cap de pocs dies, l’informàtic, víctima d’un atac d’ansietat, va agafar la baixa mèdica. Als cinc mesos, va acceptar un acomiadament procedent i no ha tornat a tenir contacte amb l’escola, a la qual va acabar denunciant. L’informàtic va patir greus seqüeles psicològiques per aquests fets i va acabar presentant la denúncia contra tots dos que ara acabarà en un judici.
El director i l’advocat van negar les coaccions
El director de l’escola Josep Maria T. i l’advocat Antonio R. van declarar davant el jutge per aquests fets el febrer del 2023. Tots dos, segons fonts jurídiques, van negar les acusacions.
L’exdirector va assegurar que a l’informàtic simplement se li va criticar que no confiés en ell per explicar el que havia trobat a l’ordinador. El segon, per la seva banda, va manifestar que la seva feina va consistir a redactar un expedient perquè així l’hi va sol·licitar l’orde i que no va saber res més del cas.
