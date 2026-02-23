Illa aprovarà els pressupostos aquest divendres malgrat no comptar amb el suport d'ERC
El Govern rep l’aval de Foment del Treball, Pimec, CCOO i UGT al seu projecte de comptes públics per al 2026
Gabriel Ubieto
El president del Govern, Salvador Illa, ha anunciat que el pròxim divendres 27 de febrer aprovarà en un Consell Executiu extraordinari el projecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2026. El líder socialista accelera així per tenir en vigor uns nous comptes públics, malgrat no tenir lligats encara, a expenses d’ERC, prou vots perquè siguin aprovats al Parlament.
Illa ha rebut aquest dilluns a Palau el suport explícit de patronals i sindicats als nous pressupostos. Sota la premissa unànimement compartida entre els agents socials que sempre és millor tenir uns nous comptes públics, els socialistes sumen una foto d’unitat i posen així pressió sobre ERC per acabar de lligar una majoria que faci possibles aquests nous pressupostos.
El Govern està disposat a impulsar els pressupostos tot i que no tingui lligat un acord amb ERC. Així ho ha deixat clar el president davant sindicats i patronals. No pensa esperar més –els comptes públics idòniament s’haurien d’aprovar abans del 31 de desembre de l’any previ– i el pròxim divendres 27 de febrer aprovarà els comptes del 2026 en una reunió extraordinària del Consell Executiu. Amb aquest tràmit, els pressupostos podran ser portats al Parlament i iniciar el calendari per votar-los.
Malgrat el cop de porta d’Oriol Junqueras a negociar-los perquè el Govern rebutja cedir la recaptació de l’IRPF a la Generalitat, Illa ha donat l’ordre de seguir endavant i assumir el risc sense saber si es reconduirà la situació amb ERC o bé el projecte s’estrella per no aconseguir una majoria suficient. Ara per ara, només compta amb el ‘sí’ dels Comuns, però sense el suport dels diputats republicans no podran tirar endavant.
Si la setmana passada Illa va aconseguir tancar amb promeses en habitatge un acord amb els Comuns, aquest dilluns els ha tocat la rúbrica als agents socials. El pacte feia setmanes que estava tancat, si bé les parts es van encallar en el redactat i durant l’absència per motius mèdics del president es va estancar l’intercanvi de papers. Fins la setmana passada, tal com va avançar EL PERIÓDICO.
De fet, la intenció del Govern era rubricar l’entesa amb Foment del Treball,Pimec,CCOO i UGT ja divendres de la setmana passada, si bé problemes d’agenda entre el grup social van obligar a retardar fins aquest dilluns la firma. «No hi ha volta de full, Catalunya necessita pressupostos. Un país que acorda és un país més fort, confiat i esperançat», ha afirmat Illa.
El Govern donava per descomptat que Junqueras avalaria aquest dissabte passat l’inici de la negociació pressupostària, per la qual cosa l’anunci que no s’asseurien a la taula després d’una reunió a la Moncloa en la qual es va torçar la situació, els va agafar a contrapeu. A l’Executiu havien entès que el gest d’Illa reafirmant divendres el seu «compromís total» amb la hisenda catalana era la clau per impulsar els comptes. Però no va ser així. Tot i així, el president no afluixa la corda i, tot i que el Govern sempre havia dit que esperaria a tenir un pacte amarrat amb els socis per aprovar-los, finalment ha hagut de prendre un altre rumb amb la incògnita de com respondrà ara ERC.
Habitatge, burocràcia i polítiques d’ocupació
El Govern promet als agents socials que, si finalment hi ha pressupostos, destinarà almenys 900 milions d’euros a polítiques d’habitatge –els Comuns reclamaven 1.200 milions, si bé finalment no han aconseguit arrencar a Illa aquesta xifra–, 3.878 milions d’euros en atenció primària, almenys 550 milions d’euros per al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i una bateria més de reforços pressupostaris per als serveis públics. «Els millors serveis públics per a la millor Catalunya», ha resumit Illa.
Les patronals han valorat especialment els esforços per agilitar tràmits, reduir burocràcia i les ajudes a la competitivitat de les empreses, mentre que els sindicats han posat en valor el reconeixement a les plantilles públiques, un reforç de busos interurbans i la consolidació de l’increment de subsidis, com l’IRSC, ja anunciats.
El costum d’oficialitzar un acord pressupostari amb els agents socials –com si aquests fossin una espècie de partit polític addicional de la societat civil– la va inaugurar ERC, quan governava Pere Aragonès. Sortint de la pandèmia i amb les instantànies d’unitat recents entre el Govern i els agents socials per als ertos covid, Aragonès va buscar pressionar llavors el PSC i els Comuns perquè avalessin els comptes públics del seu Govern en minoria. Avui, amb els rols canviats, es repeteix la jugada.
