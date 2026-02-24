Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Troben el jove de 15 anys que va desaparèixer dilluns al Bages

El jove va desaparèixer mentre anava caminant de Marganell a Castellbell i el Vilar

Dispositiu de recerca dels Bombers de la Generalitat davant de l'Ajuntament de Marganell

Dispositiu de recerca dels Bombers de la Generalitat davant de l'Ajuntament de Marganell / Eduard Font

Jordi Torres

Manresa

Efectius dels Bombers de la Generalitat i els Mossos d'Esquadra han trobat l'Anuar, un jove de 15 anys que va desaparèixer aquest dilluns a la tarda mentre anava caminant de Marganell a Castellbell i el Vilar. Ahir al vespre es va activar un dispositiu de recerca conformat per dotze dotacions terrestres dels bombers, un helicòpter i deu dels mossos, per tal de localitzar-lo.

Segons han confirmat fonts dels cossos de seguretat a Regió7, el jove ha aparegut aquest matí a Manresa, prop dels jutjats de la capital del Bages. El menor es troba sa i estalvi.

Notícies relacionades

La família va denunciar la seva desaparició, ahir, a les 18 hores. Fins ara, no havien rebut notícies d'ell. L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha difós aquest matí a través de les xarxes socials una imatge del jove i la seva descripció. En el moment de la desaparició, l'Anuar anava vestit amb xandall, duia una motxilla color mostassa i una màscara. El jove porta el cabell llarg i arrissat.

El cartell difós per l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar

El cartell difós per l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar / Instagram de l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar

