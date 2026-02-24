Troben el jove de 15 anys que va desaparèixer dilluns al Bages
El jove va desaparèixer mentre anava caminant de Marganell a Castellbell i el Vilar
Jordi Torres
Efectius dels Bombers de la Generalitat i els Mossos d'Esquadra han trobat l'Anuar, un jove de 15 anys que va desaparèixer aquest dilluns a la tarda mentre anava caminant de Marganell a Castellbell i el Vilar. Ahir al vespre es va activar un dispositiu de recerca conformat per dotze dotacions terrestres dels bombers, un helicòpter i deu dels mossos, per tal de localitzar-lo.
Segons han confirmat fonts dels cossos de seguretat a Regió7, el jove ha aparegut aquest matí a Manresa, prop dels jutjats de la capital del Bages. El menor es troba sa i estalvi.
La família va denunciar la seva desaparició, ahir, a les 18 hores. Fins ara, no havien rebut notícies d'ell. L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha difós aquest matí a través de les xarxes socials una imatge del jove i la seva descripció. En el moment de la desaparició, l'Anuar anava vestit amb xandall, duia una motxilla color mostassa i una màscara. El jove porta el cabell llarg i arrissat.
- Multats per sopar al carrer: 601 euros per una taula a la fresca durant les festes de Torrero
- Un conductor de 78 anys cau en un rec de Castelló d'Empúries i supera gairebé set vegades el límit d’alcohol
- Un soci del Barça denuncia Joan Laporta a l'Audiència Nacional
- Girona figura entre les ciutats espanyoles amb menys risc de patir accidents de trànsit lleus
- El sensesostre apallissat a Girona continua crític a l'UCI del Trueta
- Una veïna de la Bisbal denuncia que fa 20 anys que paga per un pis on l'Ajuntament no li permet ni viure ni reformar
- Oriol Cardona tindrà una altra medalla d’or
- Aquesta és la comarca gironina amb més accidents de trànsit urbans amb víctimes