Catalunya duplica la taxa turística
Destinarà el 25% de la recaptació de la taxa turística a habitatge
Quim Bertomeu
El Parlament ha aprovat aquest dimecres la llei que duplicarà la taxa turística que es paga a Catalunya. Ho ha fet amb els 68 vots a favor del PSC, ERC i els Comuns.Junts, el PP, Vox i Aliança Catalana han votat en contra (63 escons) i els quatre diputats de la CUP s’han abstingut. A Barcelona, aquesta pujada entrarà en vigor el mes d’abril. A la resta de Catalunya serà progressiva: hi haurà un primer increment aquell mateix mes i la resta es deixarà per a d’aquí a un any, l’abril del 2027. Una part del que es recapti es destinarà a polítiques d’habitatge.
La taxa estableix una pujada generalitzada a tots els establiments turístics (vegeu la taula), però la més pronunciada serà en els hotels de cinc estrelles. Actualment, en un hotel de luxe de la capital catalana es paga una tarifa base de 3,5 euros per nit més un recàrrec municipal de 4 euros (en total, 7,5). Ara, amb la nova llei, la tarifa base pujarà als set euros, que amb el recàrrec municipal actualitzat per a aquest any (5 euros) en seran 12. A més, el consistori tindrà marge per pujar fins a 15 euros si ho estima oportú.
A la resta de Catalunya les tarifes seran menors, però també creixeran. L’abril del 2026, en un hotel de cinc estrelles es pagaran 4,5 euros per nit que, amb recàrrec, podrien arribar als 8,5. A partir de l’abril del 2027, en seran sis per nit, que amb recàrrec podran arribar als 10. La llei també afecta els hotels de menor rang, els pisos turístics, els albergs, els càmpings i els creuers.
A part de la pujada, la nova norma recull altres novetats destacades. Fins ara, només Barcelona podia aplicar un recàrrec municipal a la tarifa base que fixa la Generalitat. A partir d’ara, podran fer-ho tots els ajuntaments que ho considerin oportú. Aquest recàrrec tindrà un límit màxim de quatre euros i no podran superar la xifra base de la Generalitat. El que recaptin els consistoris serà per a ells, és a dir, anirà a parar a les arques municipals.
La llei inclou dues qüestions més a tenir en compte. En primer lloc, només hi haurà un període de liquidació a l’any – i no dos, com fins ara– per facilitar la gestió i evitar el frau. En segon lloc, un 25% del que recapti la Generalitat es dedicarà a polítiques d’habitatge. Els impulsors argumenten que el turisme genera externalitats negatives en l’accés a l’habitatge, per la qual cosa una part de la taxa ha de servir per intentar mitigar-les. El 75% restant continuarà anant al fons per al foment del turisme.
El debat
En el debat parlamentari els impulsors han defensat que, davant l’auge del sector turístic, la taxa s’havia d’actualitzar a l’alça. El seu argument és que el sector registra xifres de rècord tant en nombre de visitants –25 milions turistes a Catalunya el 2025– com en nombre d’ingressos –26.000 milions el mateix any–, per la qual cosa auguren que la pujada no repercutirà negativament en l’activitat econòmica. Estan convençuts que el nombre de visitants no se’n ressentirà: quan es va crear la taxa, el 2012, Catalunya rebia 15 milions de turistes i mai ha deixat de créixer excepte durant l’impacte de la pandèmia.
El portaveu dels Comuns, David Cid, ha dit que és «just i necessari» que el sector faci un «esforç» davant les seves xifres de rècord. Amb la nova taxa es passarà dels 100 milions de recaptació als 200. La diputada Susana Martínez (PSC) ha posat l’accent en el fet que una part d’aquesta recaptació es dedicarà a «donar resposta a l’emergència de l’habitatge». Laia Cañigueral (ERC) ha destacat que la taxa es converteix en una «eina municipalista» perquè els municipis podran gestionar una part de la recaptació.
Els grups de centredreta, dreta i extrema dreta han carregat amb vehemència contra la pujada de la taxa. La diputada Maite Selva (Junts) ha augurat un impacte negatiu per al sector i ha acusat la Generalitat de causar «inseguretat jurídica» amb els seus vaivens amb aquest tema. Àngels Esteller (PP) ha dit que la nova taxa identifica el turista «com l’enemic» i aposta per «el decreixement» del sector, mentre que Javier Ramírez (Vox) ha criticat que és una mesura d’«extrema esquerra radical i turismofòbia». «Una mera operació recaptatòria», ha dit Sílvia Orriols (Aliança Catalana).
