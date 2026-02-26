Investiguen la mort violenta d'un home a Balsareny
Els agents policials van trobar el cos sense vida en un domicili del municipi
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home de 51 anys a Balsareny, al Bages. Els fets van tenir lloc aquest dimecres al vespre, cap a tres quarts de nou, quan els agents van ser requerits per desplaçar-se fins a un domicili del municipi. En arribar-hi, van localitzar el cos sense vida de la víctima. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va confirmar la mort de l'home. Està oberta una investigació per aclarir les circumstàncies i les causes.
