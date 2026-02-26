Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Investiguen la mort violenta d'un home a Balsareny

Els agents policials van trobar el cos sense vida en un domicili del municipi

Agents dels Mossos d'Esquadra, en una imatge d'arxiu.

Agents dels Mossos d'Esquadra, en una imatge d'arxiu. / Mossos d'Esquadra

ACN

ACN

Balsareny

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home de 51 anys a Balsareny, al Bages. Els fets van tenir lloc aquest dimecres al vespre, cap a tres quarts de nou, quan els agents van ser requerits per desplaçar-se fins a un domicili del municipi. En arribar-hi, van localitzar el cos sense vida de la víctima. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va confirmar la mort de l'home. Està oberta una investigació per aclarir les circumstàncies i les causes.

TEMES

