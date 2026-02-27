Detectat un cas humà de grip porcina a Catalunya
Aquest nou cas de grip porcina ha activat l'avaluació conjunta de l'OMS i altres organismes sanitaris estatals
El Departament de Salut ha detectat un cas humà de grip porcina A (H1N1) a Lleida. Es tracta de la quarta infecció notificada d’aquest virus en persones a l’estat espanyol des del 2009. Experts de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), l’organisme estatal Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) i l’Agència de Salut Pública estan avaluant conjuntament el cas. Des de la conselleria remarquen que el risc per a la població d’infectar-se amb aquest virus és molt baix.
- Mor una docent atropellada per un autobús a Empuriabrava i en detenen el xofer
- Un regidor de la CUP de Ripoll acumula cinc denúncies d’incivisme de la Policia Local
- Recerca a Susqueda per trobar un home de 27 anys desaparegut des de fa tres dies
- La filla d'aquesta famosa actriu okupa un xalet i demana 300.000 euros per anar-se'n: “És la meva única oferta”
- Un home mor d'un infart a Girona mentre conduïa cap a l'hospital
- Àlex Casanovas: 'Quina gran promoció per a 'La juventud baila', si morís a l'escenari
- La vida plena de sotracs de Mamadou Nomoko, el sensellar apallissat a Girona
- El cafè “de primer minut” és la trampa: el gest que fa (quasi) tothom i que et pot sortir car