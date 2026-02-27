TURISME
José Antonio Donaire: "Només el 8% dels turistes surten de Barcelona"
Donaire celebra l'aprovació de l'increment de la taxa turística i espera que la prohibició dels pisos turístics no afecti el perfil de visitant familiar
Meritxell M. Pauné
El comissionat de turisme de Barcelona, José Antonio Donaire, va entrar al consistori de la capital catalana al juny després d’un acord entre PSC i ERC. Expert en la matèria i exdiputat, valora amb gran prudència els dilemes que el turisme provoca a la ciutat i celebra la recent aprovació de l’increment de la taxa turística.
Té molta trajectòria acadèmica i política, però no havia estat encara a l’Ajuntament. Com ha sigut el desembarcament?
La meva feina és interlocutar amb la ciutat. He treballat juntament amb el sector turístic i associacions de veïns, culturals, comercials... El turisme interpel·la tots els sectors de la ciutat.
L’ocupació hotelera, ja és oficial, va caure el 2025 en un 0,7%. El preocupa aquest retrocés?
Barcelona ha apostat per limitar l’oferta d’allotjament. Una aposta complicada, però d’èxit. Quan limites l’oferta i mantens una demanda latent, el resultat final és l’estabilització. Hem arribat al llindar de creixement que s’ha marcat la ciutat; el nombre de turistes està estabilitzat. En els últims cinc anys i també de cara al futur.
El 2028 arriba la prohibició dels pisos turístics. Barcelona perdrà cap perfil de visitant per això, com ara el públic familiar?
Esperem que no. Actualment allotgen prop del 16% de turistes. Barcelona té la capacitat d’absorbir aquest contingent mitjançant més ocupació als hotels, nous allotjaments on els permet el PEUAT i puntualment a l’àrea metropolitana.
En quin punt està desenvolupar una política metropolitana sobre apartaments?
Treballem en una resposta metropolitana, que és el que voldríem, respectant sempre l’autonomia dels municipis. Alguns ja proposen mesures de contenció en la línia de Barcelona, com ara l’Hospitalet, perquè l’habitatge és un problema generalitzat.
El Pla Sagrera 2035 serà prou estímul? Quin tipus d’hotels s’estimaria més?
Convidem a invertir a la Sagrera tots els operadors que ho considerin oportú, però estem contents de l’elevat percentatge d’operadors locals a Barcelona.
Fa anys que Barcelona vol descentralitzar el turisme, però els turistes es continuen amuntegant als mateixos llocs.
S’ha d’allargar l’estada mitjana: quan un turista té pocs dies, es concentra en els llocs més visibles. Com més temps mitjà, més visites a zones perimetrals. D’altra banda, Barcelona té un 50% de turistes de primera visita i un altre 50% que ha vingut dues o més vegades. Volem incidir en aquest últim bloc, acompanyar-lo en l’oferta de visita i dir-li: li oferirem llocs nous.
Les excursions fora de Barcelona, els anomenats day trips, no han engegat mai amb força. Falla la mobilitat? Vostè que és de la Costa Brava sap prou que el transport col·lectiu cap allà deixa molt a desitjar, per exemple.
Aquest milió servirà per crear productes turístics i presentar-los més bé amb una nova plataforma del consorci Turisme de Barcelona. A la pràctica, significarà traslladar visitants des de la ciutat al territori en productes d’alta qualitat que ens permetin superar un llindar avui massa baix. Només un 8% dels turistes que visiten Barcelona surten de la ciutat. Tant en transport públic, com mitjançant excursions programades. A més, la majoria van a un radi molt pròxim. Ens agradaria connectar més bé Barcelona amb la majoria del país, amb el Penedès, el Priorat, Girona o la Catalunya Central.
