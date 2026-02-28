Atac dels EUA contra l’Iran
Sánchez rebutja l’acció dels EUA i Israel a l’Iran i demana desescalada i diàleg
El president del Govern també ha censurat les accions del règim iranià i de la Guàrdia Revolucionària. «No ens podem permetre cap altra guerra prolongada i devastadora a l’Orient Mitjà»
DIRECTE |
Última hora de l’atac dels EUA i Israel a l’Iran, que respon amb míssils contra bases americanes
Els Estats Units i Israel llancen un atac coordinat a gran escala contra l’Iran
Gisela Boada
El president del Govern, Pedro Sánchez, ha rebutjat aquest dissabte l’acció militar unilateral dels EUA i Israel a l’Iran perquè «contribueix a un ordre internacional més incert i hostil» i ha demanat «desescalada i diàleg».
En el seu compte de la xarxa social X, Sánchez també ha rebutjat les accions del règim iranià i de la Guàrdia Revolucionària. «No ens podem permetre cap altra guerra prolongada i devastadora a l’Orient Mitjà», ha sentenciat.
«Exigim la desescalada immediata i el ple respecte del dret internacional. És hora de reprendre el diàleg i arribar a una solució política duradora per a la regió», ha escrit Sánchez.
També Albares
També en el mateix sentit s’ha pronunciat el ministre d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, que està seguint de prop la «greu situació» després dels bombardejos dels EUA i Israel a l’Iran i ha demanat respecte al dret internacional.
«La violència només porta caos», ha escrit Albares al seu compte a la xarxa social X, on remarca que «desescalada i diàleg són la via per a la pau i l’estabilitat».
Fonts del Ministeri han indicat a Efe que a l’Iran hi ha actualment 158 espanyols, als quals Exteriors ha demanat que abandonin el país fent ús dels mitjans disponibles després dels atacs que s’estan produint.
Les recomanacions de viatge ja recullen el nivell més elevat d’alerta i «desaconsella completament viatjar a l’Iran», han afegit.
- Una particular ha facturat 180.000 euros al Govern per portar mostres de sang de l'ICO en cotxe
- «Cada setmana em trobo notes d’amor sota la porta de la botiga»
- Els hospitals alerten que el 'chemsex' ja és un problema de salut pública
- Un home mor d'un infart a Girona mentre conduïa cap a l'hospital
- Chantal Pérez, d’alcaldessa virtual de Ripoll a deixar el consistori
- Un regidor de la CUP de Ripoll acumula cinc denúncies d’incivisme de la Policia Local
- Aturen la recerca sobre el terreny de l'home desaparegut a Susqueda després de quatre dies sense rastre
- Rocambolesc inaugura una “nova era” a Girona: “Li hem donat una volta més elegant i sofisticada”