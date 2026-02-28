Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Girona FCSpar GironaFestival del CircComarquesGironaAgenda Girona
instagramlinkedin

Atac dels EUA contra l’Iran

Sánchez rebutja l’acció dels EUA i Israel a l’Iran i demana desescalada i diàleg

El president del Govern també ha censurat les accions del règim iranià i de la Guàrdia Revolucionària. «No ens podem permetre cap altra guerra prolongada i devastadora a l’Orient Mitjà»

DIRECTE |

Última hora de l’atac dels EUA i Israel a l’Iran, que respon amb míssils contra bases americanes

Els Estats Units i Israel llancen un atac coordinat a gran escala contra l’Iran

Sánchez rebutja l’acció dels EUA i Israel a l’Iran i demana desescalada i diàleg

Sánchez rebutja l’acció dels EUA i Israel a l’Iran i demana desescalada i diàleg

Gisela Boada

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha rebutjat aquest dissabte l’acció militar unilateral dels EUA i Israel a l’Iran perquè «contribueix a un ordre internacional més incert i hostil» i ha demanat «desescalada i diàleg».

En el seu compte de la xarxa social X, Sánchez també ha rebutjat les accions del règim iranià i de la Guàrdia Revolucionària. «No ens podem permetre cap altra guerra prolongada i devastadora a l’Orient Mitjà», ha sentenciat.

«Exigim la desescalada immediata i el ple respecte del dret internacional. És hora de reprendre el diàleg i arribar a una solució política duradora per a la regió», ha escrit Sánchez.

També Albares

També en el mateix sentit s’ha pronunciat el ministre d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, que està seguint de prop la «greu situació» després dels bombardejos dels EUA i Israel a l’Iran i ha demanat respecte al dret internacional.

«La violència només porta caos», ha escrit Albares al seu compte a la xarxa social X, on remarca que «desescalada i diàleg són la via per a la pau i l’estabilitat».

Fonts del Ministeri han indicat a Efe que a l’Iran hi ha actualment 158 espanyols, als quals Exteriors ha demanat que abandonin el país fent ús dels mitjans disponibles després dels atacs que s’estan produint.

Notícies relacionades i més

Les recomanacions de viatge ja recullen el nivell més elevat d’alerta i «desaconsella completament viatjar a l’Iran», han afegit.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents