Catalunya permetrà consultar qui és un gran tenidor mitjançant el nom i el NIF
La proposta de decret de la Generalitat detalla que l’Agència de l’Habitatge podrà comunicar dades amb el consentiment del propietari o quan hi hagi "un interès legítim"
Sara González
El registre perquè qualsevol persona pugui consultar si un propietari té més de cinc habitatges encara la fase final. El Govern ja ha tancat l’última proposta de decret per crear aquest mecanisme en què s’estableix que la pàgina web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya "publicarà la relació de les persones jurídiques que tenen la condició de grans tenidors" i que aquest cercador es podrà consultar mitjançant la "indicació exclusivament de la seva raó social –el nom de la persona o l’empresa– i el NIF".
El text que ha de crear el registre està pendent de dictamen per ser aprovat posteriorment de manera definitiva. Serà llavors quan es posarà en marxa. El decret no detalla només l’inventari dels propietaris, sinó també el registre d’habitatges buits o ocupats sense contracte, mesures que van ser acordades amb els Comuns per a la investidura de Salvador Illa. L’objectiu de tots dos llistats és identificar pisos susceptibles de ser mobilitzats per destinar-los a persones que necessiten amb urgència un lloc per viure i els subjectes que estan obligats a oferir un lloguer social obligatori i a complir el límit de preu als lloguers fixat per llei.
Qui s’hi haurà de registrar?
La previsió és que en el registre de grans tenidors s’hi hagin d’inscriure les persones jurídiques que disposin de més de 10 habitatges i que almenys un sigui a Catalunya, les persones físiques o jurídiques que siguin titulars de cinc o més pisos a municipis declarats com a zones tensionades i les qui disposin de més de 10 immobles urbans d’ús residencial o d’una superfície construïda de més de 1.500 metres quadrats si un és en territori català, excloent-ne garatges i trasters. Quedaran exempts de l’obligatorietat de registrar-s’hi les empreses que tinguin habitatges de nova construcció únicament per vendre abans d’un any des que s’obté la cèdula d’habitabilitat.
La informació que hauran d’aportar aquests propietaris per via telemàtica és de quants habitatges disposen, la localització, les dades registrals, la titularitat, la superfície útil, la referència cadastral i si tenen cèdula d’habitabilitat. No registrar-s’hi en el termini d’un mes quan es compleixen els requisits per fer-ho podrà comportar unes multes de fins a 90.000 euros, segons el règim sancionador vigent.
A més de poder consultar en un portal amb el nom i el NIF si algú és un gran propietari, els ajuntaments, així com l’Agència Tributària de Catalunya, podran consultar la informació per a l’exercici de les seves competències en matèria d’habitatge i tributària, respectivament. Segons la proposta de decret, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya "podrà comunicar les dades personals del registre de persones grans tenidores als subjectes de dret privat que el sol·licitin" quan es tingui el consentiment de la persona afectada o quan l’ens apreciï que hi ha un "interès legítim" del sol·licitant que "prevalgui" sobre els drets i interessos del propietari.
Hi haurà, per a aquesta valoració, un "procediment formalitzat i documentat" que es regirà per la llei de protecció de dades, atès que només s’aportaran les que siguin "estrictament necessàries" per a la finalitat "concreta i justificada". De fet, l’Agència haurà de vetllar per la "seguretat, confidencialitat i integritat" de les dades, a banda de disposar també d’un registre intern de la traçabilitat de les consultes que reculli la identitat del sol·licitant, la data i l’hora d’accés, així com les dades consultades.
El decret que ultima el Govern també especifica quines són les residències han de constar en el registre de pisos buits: són totes aquelles que no estiguin habitades o que estiguin ocupades sense contracte, les adquirides a través d’un procés d’execució pressupostària i els edificis que no estan acabats amb més d’un 80% de les obres executades si ha transcorregut un any del termini que tenien per ser acabats.
Queden exempts del registre els habitatges que són propietat de les administracions públiques, de promotors socials, d’entitats privades sense ànim de lucre que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat residencial, els destinats a usos turístics regulats, els que formen part d’una herència jacent i també els de nova construcció per ser venuts abans d’un any des de l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat.
Quan un ajuntament tingui constància de l’existència d’habitatges que siguin susceptibles d’inscripció, podrà ser comunicat a l’Agència de l’Habitatge per mitjà de l’anomenada finestreta única empresarial perquè es requereixi a les persones propietàries de l’immoble que subministrin les dades obligatòries.
Subscriu-te per seguir llegint
- Alerta: No compris aquestes llaunes de tonyina, poden contenir mercuri
- Quatre estudiants gironins són premiats en un campionat estatal de formació professional
- Apareix viu a Susqueda l’home de 27 anys desaparegut al Far des de fa una setmana
- Un incendi a Blanes crema un xalet i provoca la mort dels gats d'una còlonia
- Topada espectacular a l’AP-7: dos vehicles bolcats provoquen cues de fins a 3 quilòmetres a Girona
- Albert Serra guanya el primer Goya amb el documental 'Tardes de soledad': 'Retrata un tema que no agrada a tothom
- Rubau Speedster: el cotxe nascut a l’Empordà que es va presentar davant Fernando Alonso
- Quan la nit es tenyeix de vermell: els fanals canvien per protegir salut i natura