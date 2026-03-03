Balanç de l’estació
Catalunya acaba de viure l’hivern més plujós dels últims 30 anys
Una anàlisi del Servei Meteorològic de Catalunya indica que entre desembre i febrer, després del pas d’una quinzena de borrasques, s’han registrat pluges abundants en pràcticament tot el territori català i acumulacions de fins a 600 litres per metre quadrat
Borrasca Regina: Catalunya activa avisos per vent i mal estat de la mar des d’aquest dimarts fins com a mínim dijous
Valentina Raffio
L’hivern meteorològic acaba de finalitzar i ara, per fi, toca fer balanç. Segons una anàlisi elaborada pel Servei Meteorològic de Catalunya, els mesos hivernals de desembre, gener i febrer van ser els més plujosos dels últims 30 anys en el conjunt de Catalunya. A l’Observatori de l'Ebre es va registrar el tercer hivern més plujós de la sèrie que, avui dia, reuneix un total de 121 anys d’història. A Barcelona, l’Observatori Fabra corrobora que aquest període hivernal ha estat el cinquè més plujós dels últims 113 anys a la ciutat comtal. Els experts afirmen que aquesta passada estació no només destaca per diversos episodis de pluges torrencials sinó, sobretot, per la persistència de les precipitacions derivades dels trens de borrasques que han travessat el territori. L’última vegada que es va viure una situació similar a Catalunya va ser a l’hivern entre 1995 i 1996.
Els registres confirmen que, després de diversos anys marcats per la sequera extrema, aquest hivern ha plogut de manera abundant en pràcticament tot el territori català. El mes de desembre va resultar "extremadament plujós" al sud i al quadrant nord-est, mentre que gener va ser molt plujós en gran part del territori, i febrer va destacar per les pluges a la zona del Ponent de Lleida. En punts com el Parc Natural dels Ports (Baix Ebre) s’han arribat a acumular fins a 657 litres per metre quadrat, al pantà de Darnius-Boadella (Alt Empordà) uns 591 mm i a l’estació de Puig Sesolles (Vallès Oriental) prop de 583 mm. Aquestes xifres no només destaquen per la seva contundència sinó perquè, a més, no són gaire habituals per al període hivernal.
Una quinzena de borrasques
Durant l’hivern meteorològic, és a dir, des de desembre fins a febrer, Catalunya ha rebut directament o indirectament l’impacte d’una quinzena de borrasques que han deixat nevades, pluges torrencials, inundacions i vents huracanats. Entre Nadal i Reis, per exemple, es va registrar el pas de diversos fronts que van deixar nevades en cotes baixes i pluges torrencials amb acumulacions de fins a 200 litres per metre quadrat en diversos punts del territori. Al febrer també es va registrar un temporal de vent històric, associat a la borrasca Nils, que va deixar ratxes de vent huracanades de més de 100 km/h al litoral i prelitoral central. Segons una anàlisi d’aquest diari, entre la tardor i l’hivern s’han registrat més de mig centenar de jornades amb avisos per pluges a Catalunya. D’aquestes, en almenys una desena es van emetre avisos de nivell vermell indicant l’arribada de pluges torrencials i episodis de temps violent en algun punt del territori.
Entre setembre i febrer s’han registrat més de mig centenar de jornades amb avisos per pluges a Catalunya i almenys una desena d’alertes de nivell vermell davant l’arribada de pluges torrencials
Més enllà de les pluges, aquest hivern també ha destacat per les copioses nevades que s’han registrat a Catalunya. Sobretot després d’uns anys en què, a causa de les altes temperatures i de l’escassetat de pluges, eren moltes les muntanyes catalanes que amb prou feines aconseguien registrar alguns flocs de neu. Però aquest any, per sort, els registres confirmen que gràcies al pas de les múltiples borrasques que han travessat el territori la neu ha arribat amb força en diversos punts del territori i ha brillat amb especial intensitat al Pirineu. A l’estació meteorològica de Núria (Ripollès) s’han arribat fins i tot a registrar acumulacions de 144 centímetres de neu, la xifra més alta dels 26 anys d’història d’aquest observatori situat a gairebé 2.000 metres sobre el nivell del mar. També destaquen episodis de nevades en cotes baixes, com el registrat en vigílies del dia de Reis, on es van arribar a observar flocs de neu a pocs metres del mar.
Termòmetres per sobre del normal
Pel que fa a les temperatures, les anàlisis afirmen que durant aquest hivern els termòmetres catalans han estat per sobre del normal per a l’època i, per tant, aquests mesos han estat més càlids de l’habitual. Els experts afirmen que desembre va ser càlid, gener va ser l’únic mes amb valors propers a la normalitat i febrer va ser "molt càlid" per al que és esperable en un mes plenament hivernal. Segons expliquen des de Meteocat, "aquest comportament tèrmic s’explica per les temperatures nocturnes elevades, que s’han situat per sobre de la mitjana durant gran part de l’estació, amb poques interrupcions puntuals a principi d’hivern i durant el període de Nadal". Això no significa que aquest hivern hagi fet calor pròpiament dit sinó que, de mitjana, els valors han estat per sobre del que és esperable per a l’època.
Els registres apunten que només gener es va acostar als valors normals per a l’època, mentre que desembre i febrer van ser més càlids del normal
Aquest balanç hivernal també reflecteix l’impacte del canvi climàtic a Catalunya. I és que, tal com apunten innombrables estudis, aquest fenomen afavoreix la formació d’extrems climàtics com períodes de sequera prolongats i temporades de pluges torrencials com la viscuda en els últims mesos. Diverses anàlisis indiquen que el canvi climàtic no només ha alimentat la formació del tren de borrasques dels últims mesos sinó que, a més, ha augmentat la quantitat d’aigua descarregada en diversos episodis. Els registres també confirmen que l’augment de les temperatures tant de l’aire com del mar ha afavorit la formació de tempestes a Catalunya i que, en general, el caos atmosfèric ha contribuït a la formació de vents huracanats a Catalunya.
