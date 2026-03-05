Sondeig de la Generalitat
Enquesta CEO: Aliança Catalana i Vox, els partits que més pugen en simpatia entre els catalans
El 33% dels enquestats recolzen la independència de Catalunya, el 26% la rebutja i un 30% no es posiciona sobre això
Enquesta CEO: Trump fa caure la simpatia dels catalans cap als Estats Units per sota de la Xina
Jose Rico
En consonància amb el seu creixement en intenció de vot, Vox i Aliança Catalana són els partits la simpatia dels quals més ha crescut entre els catalans l’últim any, segons un sondeig del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat. I des del 2023, les dues formacions d’extrema dreta són les úniques que han millorat la seva popularitat entre la ciutadania, que ha retrocedit en la resta de forces polítiques. Es tracta de l’entrega anual de l’Enquesta Longitudinal elaborada a partir d’un panel de ciutadans, a partir d’una mostra de 6.706 persones, i el treball de camp del qual es va efectuar entre octubre i desembre del 2025.
En concret, la simpatia mitjana per Aliança Catalana ha passat de l’1,9 del 2024 al 2,4 el 2025, i la de Vox ha ascendit del 0,8 del 2023 a l’1,4 el 2025, passant per l’1 el 2024. Això significa que la proximitat dels catalans cap al partit ultra de l’alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha pujat mig punt l’últim any, mentre que l’afinitat amb la formació de Santiago Abascal ha crescut quatre dècimes.
ERC i el PSC són les formacions que més simpatia generen entre els catalans, amb una nota de 4 en el cas dels republicans i de 3,9 en el cas dels socialistes. No obstant, la popularitat del partit del Govern ha baixat una dècima des del 2024 i mig punt des del 2023 (quan estava a l’oposició), mentre que la imatge d’Esquerra ha millorat dues dècimes des del 2024, tot i que és quatre dècimes inferior respecte al 2023 (quan encara presidia l’Executiu català).
La simpatia cap a Junts no deixa de baixar: partia amb un 3,4 el 2023, va passar al 3 el 2024 i s’ha quedat en un 2,8 el 2025. En el cas dels Comuns, ha baixat del 3,6 el 2023 al 3,2 el 2024 i ha arribat al 3 el 2025. La de la CUP partia d’un 2,9 de mitjana el 2023, va baixar al 2,6 el 2024 i va repuntar lleugerament al 2,7 el 2025. Finalment, la simpatia pel PP s’ha mantingut estable en un 1,5 de mitjana en aquests tres últims anys.
Confiança en el Parlament i el Congrés
Els catalans també han perdut confiança en institucions com el Parlament, que ha passat d’un 4,9 de mitjana el 2023 a un 4,6 el 2025, i el mateix amb el Congrés, en què la confiança ha baixat del 4 el 2023 al 3,7 el 2025. La confiança en el Parlament Europeu també ha seguit aquesta tendència a la baixa, ja que ha descendit del 4,8 el 2023 fins al 4,3 el 2025, mentre que la confiança en els jutges i els tribunals s’ha mantingut estable en un 4,1 de mitjana.
Quant a la polarització social, un 58% dels enquestats ha negat sentir enuig i frustració quan parla de política amb algú que té una opinió diferent de la seva, mentre que un 10% reconeix que sí que s’enfada i es frustra. En clau independentista, un 33% dels enquestats es mostren a favor de la independència de Catalunya, un punt per sobre de l’any anterior, mentre que un 26% es mostren en contra, un punt per sota que el 2024, i hi ha un 30% sense una posició definida. Un altre 11% prefereix no contestar.
