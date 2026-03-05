Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mor un altre sensesostre als carrers de Badalona, el quart des de principi d'any

El cadàver va aparèixer dimarts i el consistori n'ha tingut coneixement aquest dijous

Una ambulància del SEM, en una imatge d'arxiu.

Una ambulància del SEM, en una imatge d'arxiu. / Jordi Otix

Gerardo Santos

Badalona

Els Mossos d'Esquadra han confirmat la troballa del cos sense vida d’un home sense sostre al carrer Torrent de la Font, a prop de la zona de petanca de la Morera, a Badalona.

Es tracta de la segona persona que vivia als carrers de Badalona morta aquesta setmana, després que aquest dimecres es conegués la mort d’un altre indigent a la plaça d’Elisa Reverter, al barri badaloní del Manresà.

Alhora, ja són quatre les persones que dormien al ras i que han perdut la vida als carrers de la ciutat aquest 2026. El primer cas va ser el dia de Reis, en plena onada de fred; el segon, el passat 21 de febrer.

La policia catalana va rebre un avís el passat dimarts 3 de març i, cap a les 10 del matí, van trobar el cos sense vida de la persona, de la qual, de moment, els Mossos d'Esquadra no poden confirmar ni la identitat ni l’edat. Sí que ratifiquen, però, que no presentava signes de violència.

