Mor un altre sensesostre als carrers de Badalona, el quart des de principi d'any
El cadàver va aparèixer dimarts i el consistori n'ha tingut coneixement aquest dijous
Gerardo Santos
Els Mossos d'Esquadra han confirmat la troballa del cos sense vida d’un home sense sostre al carrer Torrent de la Font, a prop de la zona de petanca de la Morera, a Badalona.
Es tracta de la segona persona que vivia als carrers de Badalona morta aquesta setmana, després que aquest dimecres es conegués la mort d’un altre indigent a la plaça d’Elisa Reverter, al barri badaloní del Manresà.
Alhora, ja són quatre les persones que dormien al ras i que han perdut la vida als carrers de la ciutat aquest 2026. El primer cas va ser el dia de Reis, en plena onada de fred; el segon, el passat 21 de febrer.
La policia catalana va rebre un avís el passat dimarts 3 de març i, cap a les 10 del matí, van trobar el cos sense vida de la persona, de la qual, de moment, els Mossos d'Esquadra no poden confirmar ni la identitat ni l’edat. Sí que ratifiquen, però, que no presentava signes de violència.
- Tanca el Bar Plaça de Banyoles: de 'cafè dels rics' a centre neuràlgic del municipi
- Girona haurà de pagar més de 300.000 euros per 42 sentències favorables als treballadors municipals
- «Els cotxes són la meva passió, però hi entenc més de pastissos»
- El Departament d'Educació denega els concerts al Bell-lloc i Les Alzines en totes les etapes
- La pista de l’aeroport de Girona queda inoperativa mitja hora per una avaria en un jet privat
- El mar recula a la Costa Brava: les minves, aquest any, arriben al febrer
- Descobreix quan estarà actiu el radar mòbil a Sarrià de Ter les pròximes setmanes
- Metges de família alerten de l'excés de medicació en gent gran