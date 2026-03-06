Busquen el conductor d'una furgoneta arrossegada per una riera a Llinars del Vallès

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Efectius dels Bombers busquen el conductor d'una furgoneta arrossegada per la riera Giola a Llinars del Vallès

ACN

ACN

Llinars del Vallès

Els Bombers busquen des de dos quarts de tres de la tarda d'aquest divendres el conductor d'una furgoneta que ha estat arrossegada per la riera Giola al pas per Llinars del Vallès, al Vallès Oriental. El vehicle s'ha trobat a la desembocadura de la riera amb el riu Mogent, que transcorre paral·lel a l'AP-7. El cos d'emergències ha destinat setze dotacions a la zona, amb efectius submarinistes i el suport d'un helicòpter. Els Bombers han pogut accedir al vehicle i han vist que era buit i han iniciat la recerca del conductor. Els Mossos i la Policia Local de Llinars participen en l'operació.

