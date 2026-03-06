Busquen el conductor d'una furgoneta arrossegada per una riera a Llinars del Vallès
Ampli operatiu per localitzar el conductor del vehicle arrossegat per la riera Giola
Els Bombers busquen des de dos quarts de tres de la tarda d'aquest divendres el conductor d'una furgoneta que ha estat arrossegada per la riera Giola al pas per Llinars del Vallès, al Vallès Oriental. El vehicle s'ha trobat a la desembocadura de la riera amb el riu Mogent, que transcorre paral·lel a l'AP-7. El cos d'emergències ha destinat setze dotacions a la zona, amb efectius submarinistes i el suport d'un helicòpter. Els Bombers han pogut accedir al vehicle i han vist que era buit i han iniciat la recerca del conductor. Els Mossos i la Policia Local de Llinars participen en l'operació.
