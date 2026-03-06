El comissari i excap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, deixa el cos policial
El comandament ha demanat una excedència
Germán González
Eduard Sallent, comissari dels Mossos d'Esquadra i excap del cos policial, ha demanat una excedència i deixa la policia catalana. Qui va ser alt comandament de la institució, destituït pel Govern socialista de Salvador Illa després de la detenció fallida de Carles Puigdemont en aquell míting celebrat a l’Arc de Triomf de Barcelona, és actualment cap de la Regió Metropolitana Sud. Ostentarà el càrrec fins a finals d’aquest mes, segons ha avançat El País i ha confirmat aquest diari.
L’última actuació de Sallent com a responsable de la regió metropolitana sud va ser el disseny i l’aplicació del pla de seguretat del MWC celebrat aquesta setmana a Fira de Barcelona i L'Hospitalet. L’operatiu va acabar aquest dijous amb un descens del 49% dels delictes, després que s’hagués de reforçar poc abans de començar el congrés pel conflicte bèl·lic a l’Orient Mitjà.
Llicenciat en filosofia, Sallent es va incorporar als Mossos el 1997. Va ser comissari en cap en dos períodes entre juny de 2019 i novembre de 2020, nomenat per l’exconseller Miquel Buch, i entre el 17 d’octubre de 2022 designat per l’exconseller Joan Ignasi Elena fins que va ser rellevat per l’actual consellera d’Interior Núria Parlon l’agost de 2024, després de la detenció fallida de Carles Puigdemont durant el ple d’investidura de Salvador Illa.
