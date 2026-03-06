Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Condemnen un cambrer que va negar-se a atendre unes clientes per la seva orientació sexual

"Us he vist, soc el propietari del local i trio a qui serveixo", va dir

Un cambrer, en una imatge d'arxiu.

Un cambrer, en una imatge d'arxiu. / ACN

Barcelona

L’Audiència de Barcelona ha condemnat un cambrer que es va negar a atendre dues clientes per la seva orientació sexual en un restaurant de Barcelona el 2022 i ha revocat així la decisió del jutjat penal, que l’havia absolt, després que el Fiscal hi presentés recurs. L’Audiència de Barcelona inhabilita l’acusat durant dos anys, en què no podrà exercir cap ofici relacionat amb els fets ni tampoc en l’àmbit educatiu, i en matèria de responsabilitat civil, haurà d’indemnitzar cada una de les denunciants amb 1.000 euros. La sentència recull, que quan les dues dones van preguntar al cambrer el motiu de no atendre-les, ell els va respondre: “Us he vist, soc el propietari del local i trio a qui serveixo”. Amb tot, era ajudant de cambrer.

Els fets van passar quan una parella va demanar un cafè en la terrassa d’un restaurant i el cambrer es va negar a servir-les al·legant que no era possible en aquell moment. Les dues clientes van demanar dos sucs de préssec i, quan ell els va respondre que no en tenia, van canviar la comanda per dos sucs de taronja. El cambrer va persistir en la negativa i els va dir que era millor que abandonessin el local perquè el restaurant estava a punt de començar el servei de dinars. 

Una estona després, les dues afectades van tornar a passar pel carrer i van veure diverses taules a la zona de la terrassa amb clients que estaven consumint cafè. Quan van expressar el malestar al cambrer, ell els va etzibar: “Que bonic que és l’amor”. Després és quan els va dir que ell escollia a qui servia. Les dues víctimes van presentar símptomes d’ansietat reactiva vinculada als sentiments d’angoixa “com a conseqüència de l’episodi descrit”, recull la sentència.

L’Audiència de Barcelona considera que el cambrer va cometre un delicte contra els drets fonamentals i les llibertats públiques tipificat en l’article 512 del Codi Penal, que preveu penes d’inhabilitació per a qui, en l’exercici de l’activitat professional, denega a una persona una prestació a la qual té dret per raó de la seva ideologia, religió, orientació o identitat sexual, entre altres motius.

