CRIMS
El crim de Sant Andreu de la Barca: marihuana, traïció entre amics i un cadàver sense aparèixer
L'assassinat de Diego, que havia invertit en una plantació de marihuana amb Luis, va quedar emmascarat durant anys
Guillem Sánchez
Diego i Luis van muntar un negoci a mitges: una plantació de marihuana. Luis, per a Diego, era el pare que no havia tingut, i també un referent d’èxit, un empresari a qui les coses li anaven bé. Luis va posar la seva nau industrial, a Sant Andreu de la Barca, i Diego, vint anys més jove, es va encarregar de muntar la instal·lació elèctrica –perquè les plantes de cànnabis creixin és necessari substituir la llum solar per llum artificial– i de vigilar el viver a les nits. Així va començar tot, una inversió que havia de fer-los rics. Però, com passa sovint en el perillós mercat negre de la marihuana catalana, no ha acabat bé: aquesta setmana Luis ha estat condemnat a 15 anys de presó per matar Diego, el seu ‘fill adoptiu’, i per ocultar el seu cadàver. La família de Diego, que deixa dona i fills, ni tan sols ha pogut enterrar-lo.
La traïció
Dos anys després de posar aquell negoci en marxa, Luis va trucar a Diego per explicar-li que havien patit un narcoassalt. És a dir, que una banda de traficants rival havia entrat a la nau i s’havia endut tota la droga. Diego havia apostat fort per aquella plantació i, sense els guanys esperats, es va quedar sense un duro.
Diego va acudir amb el seu Audi a la nau de Sant Andreu a reclamar la seva part del botí: mai més se’n va saber res
Diego va intentar subsistir sense sortir del món de la droga: comprant i venent esqueixos de plantes de marihuana, un esglaó més baix del mateix negoci. En un d’aquests tractes, Diego sembla que va descobrir que Luis li havia mentit: cap banda rival havia assaltat la nau de Sant Andreu de la Barca. El que havia passat, o a aquesta conclusió va arribar Diego, era que Luis, cada vegada amb més contactes amb narcos importants d’origen albanès, s’ho havia quedat tot. Diego va embogir.
La baralla
L’11 de maig de 2020, en plena pandèmia, la dona de Diego va sentir el seu marit cridar al seu soci per telèfon, dir-li que això no quedaria així: "Si jo caic, caiem tots dos", li va remarcar. Diego, de camí amb el seu Audi A4 de color blau elèctric, també va contactar amb la seva amant –una dona amb qui mantenia una relació extramatrimonial– i també a ella li va dir que anava a enfrontar-se amb Luis. "Li trencaré el cap", asseguren fonts jurídiques que va arribar a expressar aquell matí.
Malgrat no trobar indicis a la nau, la policia va descobrir que una furgoneta havia sortit del local amb el mòbil de Diego a dins
Poc abans del migdia, Diego va conduir fins a Sant Andreu de la Barca. I va trucar a Luis per telèfon. En realitat, li va fer una trucada perduda. Era la manera que tenia sempre d’avisar Luis que era davant la porta de la nau i que ja podia obrir-li per deixar-lo entrar amb l’A4. Aquella trucada perduda és l’últim rastre de vida de Diego.
La recerca
Hi havia diversos familiars, començant per la mare de les seves filles, pendents d’aquella reunió d’alt voltatge que Diego havia fet pública. Diverses persones que durant les hores següents van intentar parlar amb ell per preguntar-li com havia anat, i si havia recuperat els seus diners. Però ningú va poder parlar amb Diego.
L’endemà, de matinada, alguns familiars de Diego van entrar a la nau de Sant Andreu de la Barca i no van veure res d’estrany. Poc després, van presentar una denúncia per desaparició a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Sant Boi de Llobregat.
Un missatge a EncroChat, un Whatsapp per a narcotraficants, va desmuntar la coartada de Luis
Quan els investigadors van interrogar Luis, el seu soci va relatar als agents que Diego havia estat aquell matí, que havien parlat de manera cordial i que, més tard, se n’havia anat a Gavà. La declaració de Luis només tenia un problema: ell era l’última persona que l’havia vist amb vida. I malgrat els esforços per trobar-lo de familiars i amics, tant de Gavà, d’on era originari, com de Sant Boi de Llobregat, on residia, ningú va tornar a saber res de Diego. El cas va passar a la Unitat Central de Persones Desaparegudes, un grup especialitzat a resoldre crims sense cadàver.
Era un cas molt complicat, no només perquè no havia aparegut el cos de Diego ni tampoc el seu Audi A4. Ho era sobretot perquè a la nau de Sant Andreu de la Barca, on havia d’haver ocorregut l’homicidi de Diego, la policia científica no va trobar ni un sol vestigi que ho acredités. Ni sang, ni signes de lluita. Els investigadors sospitaven que Luis l’havia matat allà, però desconeixien com i què havia fet després amb el cadàver.
Cada any a Catalunya es produeixen entre 3 i 5 assassinats vinculats a la marihuana
Caiguda d’EncroChat
L'advocada Beatriz González, que ha defensat la família de Diego, explica que una de les pistes que ha permès demostrar que Luis mentia va arribar de França. Al país veí, una investigació policial va aconseguir desencriptar el sistema de missatgeria EncroChat, un Whatsapp per a narcotraficants de tot el món. Conscients que Luis tenia contactes amb narcos rellevants, els Mossos van buscar si en la informació compartida per les autoritats franceses, de converses privades de traficants de droga, algú havia parlat de Luis. I sí. En un dels missatges, un usuari comentava que la tarda de l’11 de maig de 2020, quan va desaparèixer Diego, ell havia vist a la nau de Sant Andreu de la Barca el seu Audi A4 de color blau elèctric. El cotxe, a més, estava semiocult per caixes. La coartada de Luis s’esfondrava: Diego no havia marxat a Gavà després de reunir-se amb ell.
Durant els anys posteriors, els Mossos van reconstruir els moviments de Luis gràcies a la ubicació del seu telèfon mòbil i de les càmeres de seguretat presents a prop de la nau de Sant Andreu de la Barca. Així van comprovar que una furgoneta de Luis, amb el telèfon de Diego a bord, va sortir de la nau una hora després de l’arribada de la víctima al lloc. Segons les conclusions dels Mossos, qui conduïa era Luis, o algú a les ordres de Luis, que va conduir fins a Gavà per llançar el telèfon de Diego en un polígon, una estratègia per donar versemblança al que relataria dies després als investigadors: que Diego havia marxat a Gavà amb el seu cotxe després de reunir-se amb ell.
L’Audiència de Barcelona ha condemnat aquesta setmana a 15 anys de presó Luis per l’homicidi de Diego. La família de Diego, sis anys després, ha perdut l’esperança que Luis confessi on és el seu cos per donar-li un enterrament digne. Cada any a Catalunya es produeixen entre 3 i 5 assassinats vinculats al boom cannàbic. Com el crim de Sant Andreu de la Barca.
